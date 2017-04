Deutschland erhält von Türkei konsularischen Zugang zu Yücel

Berlin (Reuters) - Nach wochenlanger Haft in der Türkei soll Deutschland ab Dienstag konsularischen Zugang zu dem deutsch-türkischen "Welt"-Journalisten Deniz Yücel erhalten.

Dies habe die türkische Regierung am Montag mitgeteilt, verkündete der Sprecher des Auswärtigen Amts, Sebastian Fischer, in Berlin. Damit werde es möglich, "uns nach schweren Tagen der Haft von seinem Wohlbefinden zu überzeugen". Dem Sprecher zufolge hatte Außenminister Sigmar Gabriel seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Freitag nochmals gebeten, Zugang zu Yücel zu gewähren. Er habe dabei auf Einhaltung eines Versprechens gedrängt, das der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits Anfang März gegeben hätte.

Auf die Frage, ob es bei einem einmaligen Besuch bei Yücel bleiben werde, sagte Fischer: "Das wird sich finden." Deutschland bleibe am Ball und versuche Yücel durch den Generalkonsul so gut es gehe zu unterstützen. Der versprochene Zugang sei auf jeden Fall eine positive Nachricht und "ein Schritt nach vorne".