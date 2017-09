Deutschland: Preisauftrieb bleibt im September stabil

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland ist der Preisauftrieb im September stabil geblieben. Die Verbraucherpreise seien zum Vorjahresmonat um 1,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten dies erwartet. Bereits im August hatte die Jahresinflationsrate bei 1,8 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im September um 0,1 Prozent.

Der für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) maßgebende Preisindex HVPI erhöhte sich im September auf Jahressicht ebenfalls um 1,8 Prozent und blieb auf Monatssicht stabil. Volkswirte hatten hier Anstiege von 1,9 Prozent im Jahresvergleich und 0,1 Prozent im Monatsvergleich prognostiziert. Die EZB strebt für den gesamten Euroraum eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an. Mit einer sehr lockeren Geldpolitik versucht sie, die Inflation nach oben zu treiben./jsl/jkr/men