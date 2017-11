EU vertagt erneut Glyphosat-Entscheidung

GO

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX kaum bewegt -- adidas mit Gewinnsprung -- Commerzbank mit schwarzen Zahlen -- Siemens will Wachstum halten -- ProSiebenSat.1, SMA Solar, Conti, Telekom, Munich Re, Merck, Deutsche Post im Fokus

Telekom-Chef: Tür für Gespräche in den USA ist nicht zu. EU-Kommission hebt Wachstumsprognosen deutlich an. Audi legt beim Absatztempo weiter zu. RTL rechnet mit höherem Jahresergebnis. CTS Eventim baut Geschäft in Italien mit weiterer Übernahme aus. Generali muss Rückzug aus den Niederlanden verdauen. Toshiba mit Verlust im Halbjahr.