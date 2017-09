DGAP-Ad-hoc: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

5. September 2017



Ad-hoc 3W Power / AEG Power Solutions:

- Bilanzrestrukturierung und Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität erforderlich - Änderung im Finanzkalender 2017 der 3W Power S.A

5. September 2017, Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande. 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holding-Gesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe geht davon aus, dass als notwendiger und letzter Schritt der Konzernrestrukturierung ein erheblicher Schuldenabbau und eine Bilanzrestrukturierung erforderlich ist, um Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität und der operativen Finanzierung des Konzerns und damit das Wachstum des operativen Geschäfts zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, befinden sich die 3W Power S.A. und wesentliche Kapitalgeber in anhaltenden Gesprächen und haben eine unverbindliche gemeinsame Absichtserklärung abgeschlossen, welche die wesentlichen Bestandteile und die nächsten Schritte der geplanten Restrukturierung sowie die Voraussetzungen für die Bereitstellung von zusätzlichem Kapital darlegt. Das Unternehmen wird daher die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2017 und das 2. Quartal 2017 verschieben.

Um die Belastbarkeit der Konzernplanung und der erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen zu überprüfen, wird unverzüglich ein externer Sachverständiger mit der Erstellung eines Sanierungsgutachtens beauftragt. Der Verwaltungsrat der 3W Power S.A. geht davon aus, dass die erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt werden können, und wird die Umsetzbarkeit des Restrukturierungsprozesses laufend überprüfen.

Über 3W Power:

3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K). AEG Power Solutions ist ein führender Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte weltweit. Das Unternehmen verfügt über Hauptproduktionsstandorte in Frankreich, Spanien, Deutschland, Singapur und China sowie Vertriebs- und Servicestandorte in 14 Ländern.

Für weitere Informationen: www.aegps.com

Investor Relations contact:

Christian Hillermann

Hillermann Consulting

Phone: +49 40 320 279 10

Email: investors@aegps.com

