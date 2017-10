DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG verkauft großes Berliner Immobilienportfolio



04.10.2017 / 19:14 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung ACCENTRO Real Estate AG verkauft großes Berliner Immobilienportfolio Berlin, 04. Oktober 2017 - Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN DE000A0KFKB3) verkauft ein Berliner Immobilien-Portfolio (das sogenannte Bali-Portfolio) zu einem Verkaufspreis in Höhe von EUR 43,78 Mio. Wesentliche Teile der Transaktion werden im 4. Quartal 2017 ergebniswirksam. Die ACCENTRO Real Estate AG bestätigt ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 nochmals. Identität der mitteilenden Person:

Jacopo Mingazzini, Vorstand Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland.

