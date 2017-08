DGAP-Ad-hoc: adesso AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

adesso AG: Operatives Ergebnis im zweiten Quartal nach Investitionen in starken Ausbau der Mitarbeiterzahl unter Plan - Prognoseanpassung Auf Basis von vorläufigen Zahlen hat adesso im zweiten Quartal 2017 bei einem Umsatz von 74,0 Mio. EUR (Vorjahr: 62,9 Mio. EUR) ein EBITDA von 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: 5,1 Mio. EUR; Vorquartal: 5,2 Mio. EUR) erzielt. Während der Umsatzbeitrag wie prognostiziert aufgrund der geringeren Anzahl potenzieller Arbeitstage (59; Vorjahr: 62; erstes Quartal 2017: 65) im zweiten Quartal niedriger ausfiel, wurde das operative Ergebnis zusätzlich durch den massiven Mitarbeiter- und Standortausbau im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens belastet. Die Zahl der Einstellungen erreichte einen neuen Höchststand, sodass das Jahresziel von 365 neuen festen Mitarbeitern bei der Konzerngesellschaft adesso AG bereits im August erreicht wurde. Gleichzeitig ist der Anteil kundenverrechenbarer Stunden gesunken. Der Umsatz konnte in den ersten sechs Monaten 2017 um 26 % auf 149,6 Mio. EUR (Vorjahr: 119,0 Mio. EUR) gesteigert werden. Das EBITDA liegt durch das zweite Quartal nach dem ersten Halbjahr mit 7,6 Mio. EUR (Vorjahr: 8,9 Mio. EUR) hinter den Erwartungen. Trotz der erwarteten Steigerung der Kundenverrechenbarkeit in Deutschland wird adesso die ursprüngliche Jahresprognose für das EBITDA in der Spanne von 23 bis 27 Mio. EUR nur beim erfolgreichen Abschluss mehrerer der vielversprechenden Vertriebsvorgänge bei den adesso-Lösungen für die Versicherungswirtschaft erreichen können. Die Prognose wird somit auf 20 bis 24 Mio. EUR angepasst. Die endgültigen Zahlen für die ersten sechs Monate werden im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses am 15. September 2017 bekanntgegeben.

Kontakt:

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

