DGAP-Ad-hoc: Adinotec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Adinotec AG: Vollständige Abschreibung der Beteiligung an der Adinotec Slowakei s.r.o.



09.04.2017 / 23:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Adinotec AG: Vollständige Abschreibung der Beteiligung an der Adinotec Slowakei s.r.o. München, 09. April 2017 - Der Vorstand der Adinotec AG hat auf Grund neuer Erkenntnisse entschieden, eine vollständige Abschreibung auf den Wert der Beteiligung in Höhe von 49 Prozent an der Adinotec Slowakia s.r.o. (ASRO), Bratislava in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 vorzunehmen. Die nicht liquiditätswirksame Abschreibung muss in Höhe von 100 Prozent bzw. einem Betrag von EUR 1.437.232,00 erfolgen, da zur Zeit die in Aussicht genommenen Projekte mit dem weiteren Gesellschafter der ASRO nicht umgesetzt werden können. Mit dem slowakischen Partner EKOFIN, der 51 Prozent der Anteile an ASRO hält, war vereinbart, den Markteinstieg in der Slowakei über fünf ausgewählte Straßenprojekten kurzfristig umzusetzen. Die ASRO sollte hierbei das von Adinotec entwickelte Perenium (Produkt und Anwendung) zur Verfügung stellen. Das Perenium war zwischenzeitlich weiterentwickelt worden und hat weitere Tests, u. a. durch das renommierte Labor Nievelt in Österreich erfolgreich bestanden. Trotz dieser erfolgreichen Weiterentwicklung des Produktes ist es EKOFIN jedoch bislang nicht gelungen, Projekte in der Slowakei mit der ASRO umzusetzen. Nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen mit EKOFIN ist der Vorstand der Adinotec AG nach sorgfältiger Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass die Bauvorhaben, die als strategische Projekte die Markteinführung des Baustoffes Perenium im slowakischen Markt unterstützen sollten, nicht den vorher im Zeitplan festgelegten Reifegrad erreicht haben. Mit einer Realisierung dieser Vorhaben ist nach Einschätzung des Adinotec-Vorstands unter den gegebenen Umständen in diesem Geschäftsjahr nicht mehr zu rechnen. Daher mußte aus Gründen kaufmännischer Verantwortung der Wert der Beteiligung der Adinotec AG an ASRO abgeschrieben werden, da eine Umsatz-und Ertragsprognose zur Zeit nicht möglich ist. Kontakt:

