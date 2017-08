DGAP-Ad hoc: ADVA SE

DGAP-Ad-hoc: ADVA Optical Networking SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

ADVA Optical Networking SE: ADVA Optical Networking passt Prognose für Q3 2017 an



28.08.2017 / 23:17 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

ADVA Optical Networking passt Prognose für Q3 2017 an

München, Deutschland, 28. August 2017. Der Vorstand von ADVA Optical Networking SE (FSE: ADV) hat heute beschlossen, die Q3 2017 Umsatz- und Profitabilitätsprognose anzupassen.



Q3 2017 Umsatzprognose

Die Umsatzerlöse in Q3 2017 (einschließlich der Übernahme von MRV Communications, Inc. ("MRV"), die am 14. August 2017 abgeschlossen wurde), werden voraussichtlich zwischen EUR 110 Millionen und EUR 125 Millionen liegen. Ohne Berücksichtigung des Erwerbs von MRV werden die Umsatzerlöse voraussichtlich zwischen EUR 104 Millionen und EUR 114 Millionen liegen und damit unterhalb der bisherigen Prognosebandbreite von EUR 120 Millionen bis EUR 130 Millionen. Dieser Rückgang ist weitestgehend auf die unerwartet schwache Auftragslage zurückzuführen. Q3 2017 Pro Forma Betriebsergebnisprognose

Das IFRS Pro-forma-Betriebsergebnis in Q3 2017 (einschließlich des Erwerbs von MRV) wird voraussichtlich zwischen -4% und 2% der Umsätze liegen. Ohne Berücksichtigung des Erwerbs von MRV wird das IFRS Pro-forma-Betriebsergebnis in Q3 2017auf -3% bis 2% des Umsatzes prognostiziert. Die bisherige Prognose lag bei 2% bis 5% des Umsatzes. Das IFRS Pro-forma-Betriebsergebnis beinhaltet keine aktienbasierte Vergütungen, einmalige Restrukturierungskosten, Abschreibungen und Wertminderungen von Firmenwerten sowie akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte. Die vorgenannten Zahlen berücksichtigen keine Einmalaufwendungen, die im Zusammenhang mit einem Personalabbau entstehen werden. Um den Wert der MRV-Akquisition zu maximieren und die Profitabilität im gesamten Unternehmen zu steigern, wird ADVA Optical Networking die Zahl seiner Mitarbeiter reduzieren. Durch den Personalabbau erwartet das Management eine Verbesserung der operativen Effizienz sowie Synergien im gesamten Unternehmen. Auf der Grundlage der dem Vorstand heute vorgelegten Informationen werden die einmaligen Umstrukturierungskosten im Jahr 2017 voraussichtlich mit EUR 9 Millionen zu Buche schlagen. Der Vorstand erwartet, dass durch den Abbau Kosteneinsparungen in Höhe von EUR 15 Millionen pro Jahr im laufenden Geschäftsbetrieb ab Ende Q4 2017 erzielt werden. Q4 2017 Ausblick

ADVA Optical Networking veröffentlicht seine Q3 2017 Finanzergebnisse Ende Oktober 2017. Zu diesem Zeitpunkt wird auch eine Prognose für die Umsatzentwicklung und das IFRS Pro-Forma-Betriebsergebnis für Q4 2017 veröffentlicht. 28.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

