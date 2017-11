DGAP-Ad-hoc: Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Insolvenz

Air Berlin PLC: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen von Gesellschaften der Air Berlin-Gruppe eröffnet



01.11.2017 / 11:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen von Gesellschaften der Air Berlin-Gruppe eröffnet Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR) London, 1. November 2017 - Die Air Berlin PLC teilt mit, dass das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg heute die Insolvenzverfahren über ihr Vermögen sowie das Vermögen der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG und das Vermögen der airberlin technik GmbH eröffnet und in allen drei Verfahren die Eigenverwaltung angeordnet hat. Mitteilende Person:

Friedrich Floto, Senior Vice President Group Finance & Investor Relations

