DGAP-Ad hoc: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Pforzheim, 04. Oktober 2017 Die Geschäftsführung der Schöne Edelmetaal B.V., Amsterdam/Niederlande, eine Tochtergesellschaft der Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG, erwägt, die Produktion der Gesellschaft in Amsterdam zu schließen und die Gesellschaft als reine Vertriebsgesellschaft fortzuführen. Derzeit befindet sich die Geschäftsführung der Schöne Edelmetaal B.V. in nach niederländischem Recht vorgeschriebenen Konsultationen mit den dortigen Arbeitnehmervertretungen. Die endgültige Entscheidung über eine mögliche Produktionsschließung wird innerhalb der nächsten Wochen erwartet. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Bernhard Olt

Vorstand Finanzen

Tel.: +49 (0) 7231 960-331

