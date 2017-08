DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Aves One AG: Aves One AG beschließt Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 6 Mio Aktien



28.08.2017 / 20:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Hamburg, 28. August 2017 - Der Vorstand der Aves One AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Rahmenbedingungen für eine weitere Erhöhung des Grundkapitals beschlossen.

Die Aves One AG setzt damit ihre Strategie zur Stärkung der Eigenkapitalbasis weiter fort.

Die Aves One AG beabsichtigt, in mehreren Schritten Sachkapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen Aktien durchzuführen gegen Einbringung von Forderungen aus Finanzverbindlichkeiten. Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegenüber der BoxDirect AG, der Assetfinanzierungen zugrunde liegen. Die BoxDirect AG beabsichtigt, den Asset-Finanzierungspartnern diese Verbindlichkeiten in Aktien der Aves One AG zum Tausch anzubieten. Soweit von diesem Angebot Gebrauch gemacht wird, erfolgt eine Einbringung von Forderungen der BoxDirect AG gegen den Aves-Konzern in die Aves One AG als Sacheinlage. Das Volumen der einzubringenden Forderungen sowie die genauen Konditionen stehen daher noch nicht fest.

Die BoxDirect AG wird für Zwecke dieser Maßnahmen ein öffentliches Angebot an die Finanzierungspartner der BoxDirect AG veröffentlichen. Das Angebot erfolgt durch die BoxDirect AG und steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Der Wertpapierprospekt wird unter www.boxdirect.de/ag/ veröffentlicht. Die Aves One AG selber wird keine Aktien in dem Zusammenhang öffentlich anbieten.

Weitere Informationen: www.avesone.com

