DGAP-Ad-hoc: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: BRAIN AG beschließt Kapitalerhöhung - Übernahme der neuen Aktien durch einen neuen, langfristig orientierten Investor



07.09.2017 / 19:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



BRAIN AG beschließt Kapitalerhöhung - Übernahme der neuen Aktien durch einen neuen, langfristig orientierten Investor



Zwingenberg, 7. September 09.2017: Der Vorstand des Bioökonomie-Unternehmens BRAIN AG (ISIN DE0005203947 / WKN 520394) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/I um rund 10% gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die neu entstehenden 1.641.434 auf den Namen lautenden Stückaktien (" Neue Aktien ") wurden im Rahmen einer Privatplatzierung prospektfrei einem neuen, langfristig orientierten Investor angeboten, von diesem gezeichnet und somit erfolgreich platziert. Bei diesem Investor handelt es sich um die DAH Beteiligungs GmbH. Der Gesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 28 Mio. zu. Infolge der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der BRAIN AG von derzeit EUR 16.414.348,00 auf EUR 18.055.782,00 erhöhen. Der Platzierungspreis lag nahe am Schlusskurs vom 7. September 2017 in Höhe von EUR 18,055. Die Neuen Aktien werden nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister voraussichtlich am 14. September 2017 prospektfrei zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und in die bestehende Notierung einbezogen. Sie sind ab dem 1. Oktober 2016 dividendenberechtigt. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll vorrangig der Finanzierung von kleinen und mittelgroßen Akquisitionen dienen, die von der BRAIN AG im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie angestrebt werden. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über BRAIN

Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem 'Werkzeugkasten der Natur' entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: 'BioScience' und 'BioIndustrial'. Die Säule 'BioScience' umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule 'BioIndustrial' umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de.



Kontakt

B.R.A.I.N.

Biotechnology Research

And Information Network AG

Dr. Martin Langer

Executive Vice President

Corporate Development

Darmstädter Str. 34-36

64673 Zwingenberg Tel.: +49-(0)-6251-9331-0

Fax: +49-(0)-6251-9331-11

E-Mail: ir@brain-biotech.de

www.brain-biotech.de



Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe und Entwicklungen betreffend die BRAIN AG und der BRAIN-Gruppe können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN AG haben. Die BRAIN AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 07.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de