DGAP-Ad hoc: BMW AG

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorsteuerergebnis und Umsatz der BMW Group im ersten Quartal 2017 über Markterwartungen



20.04.2017 / 12:11 CET/CEST

Vorsteuerergebnis und Umsatz der BMW Group im ersten Quartal 2017 über Markterwartungen Das Vorsteuerergebnis der BMW Group liegt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 bei 3.005 Mio. EUR (Vj.: 2.368 Mio. EUR / +26,9%). Damit werden insbesondere aufgrund von Bewertungseffekten die aktuellen Markterwartungen übertroffen. Der deutliche Anstieg des Konzernergebnisses vor Steuern ist vor allem auf folgende Faktoren im Finanzergebnis zurückzuführen: - Ein positiver Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Beteiligung von neuen Investoren am Kartendienst HERE in Höhe von 183 Mio. EUR - Eine Verbesserung des übrigen Finanzergebnisses in Höhe von 122 Mio. EUR, im Wesentlichen durch Bewertungseffekte getrieben - Verbesserter Ergebnisbeitrag aus dem chinesischen Joint Venture BMW Brilliance Automotive Ltd. Der Konzernumsatz beläuft sich im Berichtszeitraum auf 23.448 Mio. EUR und liegt damit 12,4% über dem Vorjahreswert von 20.853 Mio. EUR. Die Segmentergebnisse stellen sich wie folgt dar (in Mio. EUR): 1. Quartal 2017 1. Quartal 2016 Automobile 1.871 1.763 Motorräder 125 94 Finanzdienstleistungen 604 591 Sonstige Gesellschaften 4 11 Konsolidierungen 42 -2 Ergebnis vor Finanzergebnis (EBIT) 2.646 2.457 Finanzergebnis 359 -89 Konzernergebnis vor Steuern (EBT) 3.005 2.368 Im Segment Automobile liegt die EBIT Marge (Ergebnis vor Finanzergebnis bezogen auf die Umsatzerlöse) im Berichtszeitraum bei 9,0% (2016 Q1: 9,4%). Die BMW Group strebt für das Geschäftsjahr 2017 unverändert einen leichten Zuwachs beim Konzernergebnis vor Steuern sowie eine EBIT Marge im Segment Automobile im Zielkorridor von 8-10 Prozent an. Alle genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der vollständige Zwischenbericht für das erste Quartal 2017 wird am 04. Mai 2017 veröffentlicht.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Torsten Schüssler

Leiter Investor Relations

Kontakt:
Mitteilende Person:
Torsten Schüssler
Leiter Investor Relations
Tel.: +49-89-382-25387

