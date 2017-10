DGAP-Ad-hoc: BUWOG AG / Schlagwort(e): Immobilien

Wien, am 16.10.2017 - Erwartetes positives Neubewertungsergebnis für das Bestandsportfolio der BUWOG AG in Höhe von mindestens EUR 135 Mio. für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18

Für das Ergebnis des ersten Halbjahres im Geschäftsjahr 2017/18 zum 31.10.2017 erwartet die BUWOG AG - im Wesentlichen aufgrund der dynamischen Weiterentwicklung des Immobilienmarktes (yield compression) in den Monaten Mai 2017 bis Oktober 2017 - für das gesamte Bestandsportfolio der Gesellschaft ein positives Neubewertungsergebnis von mindestens EUR 135 Mio.

Die Veröffentlichung der finalen Ergebnisse des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2017/18 soll planmäßig am 21.12.2017 erfolgen.

Über die BUWOG Group

Die BUWOG AG, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien, ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 66-jährige Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 49.200 Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001) sind an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und Warschau notiert. Die Wandelschuldverschreibung 2016 - 2021 (ISIN AT0000A1NQH2) notiert am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse.

