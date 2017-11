DGAP-Ad-hoc: Deutsche Telekom AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

Deutsche Telekom AG: T-Mobile US und Sprint beenden Gespräche über möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen



04.11.2017 / 19:43 CET/CEST

Im Anschluss an das Ende der diesjährigen US Niederfrequenz-Spektrumauktion haben T-Mobile US, Inc. (Aktienanteil Deutsche Telekom 64 Prozent) und Sprint Corp., gemeinsam mit ihren Mehrheitsaktionären Deutsche Telekom AG und Softbank Corp., in den vergangenen Monaten eine mögliche Kombination der Geschäfte der beiden amerikanischen Gesellschaften diskutiert. Es konnte keine Einigung erzielt werden und deswegen wurden die Gespräche beendet. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



