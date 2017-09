DGAP-Ad-hoc: E.ON SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

E.ON SE: E.ON SE schließt Vereinbarung mit Fortum Corporation, nach der E.ON ihre verbleibende Beteiligung an Uniper im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots von Fortum Anfang 2018 andienen kann



26.09.2017 / 18:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



E.ON SE schließt Vereinbarung mit Fortum Corporation, nach der E.ON ihre verbleibende Beteiligung an Uniper im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots von Fortum Anfang 2018 andienen kann Fortum wird gemäß §10 Wertpapierübernahmegesetz seine Absicht ankündigen, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das ,Angebot') zu unterbreiten. Das Angebot richtet sich an alle Uniper-Aktionäre und sieht eine Barzahlung im Gesamtwert von EUR 22 pro Aktie vor. Eine Mindestannahmeschwelle ist im Angebot nicht enthalten. Außerdem haben Fortum und E.ON heute eine Vereinbarung unterschrieben, nach der E.ON das Recht hat, Anfang 2018 zu entscheiden, ihren Uniper-Anteil zum selben Gesamtwert pro Aktie anzudienen, den auch alle anderen andienenden Aktionäre erhalten. Der Gesamterlös, der E.ON bei Ausübung des Andienungsrechts hinsichtlich ihres gesamten Anteils zufließen würde, würde sich voraussichtlich auf EUR 3,76 Mrd. belaufen. Sollte E.ON ihren Uniper-Anteil nicht andienen, sieht die Vereinbarung das Recht für Fortum vor, alle im Rahmen des Angebots angedienten Aktien an E.ON zu verkaufen. In diesem Fall würde außerdem eine Ausgleichszahlung durch E.ON an Fortum fällig.

Kontakt:

Alexander Karnick

Leiter Investor Relations

T +49 201 184 2838

alexander.karnick@eon.com



Barbara Schädler

Bereichsleiterin Communications & Political Affairs

T +49 201 184 4240

barbara.schaedler@eon.com Kontakt:Alexander KarnickLeiter Investor RelationsT +49 201 184 2838alexander.karnick@eon.comBarbara SchädlerBereichsleiterin Communications & Political AffairsT +49 201 184 4240barbara.schaedler@eon.com 26.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de