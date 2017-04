DGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

Elanix Biotechnologies AG: Restatement gem. IAS 8 im Rahmen des Konzernabschlusses 2016 geplant/Vorläufige, ungeprüfte Konzernzahlen zum Geschäftsjahr 2016 und Ausblick



15.04.2017 / 17:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Elanix Biotechnologies AG: Restatement gem. IAS 8 im Rahmen des Konzernabschlusses 2016 geplant/Vorläufige, ungeprüfte Konzernzahlen zum Geschäftsjahr 2016 und Ausblick



Potsdam, 15. April 2017 - Die Elanix Biotechnologies AG ("Elanix", "Gesellschaft") hat heute nach einer ersten Durchsicht der Jahresabschlussdaten die vorläufigen Konzern-Ergebnisse für das Gesamtjahr 2016 veröffentlicht*. Aufgrund der fortdauernden Reaktivierung und Neuausrichtung der Gesellschaft erlöste die Elanix Biotechnologies AG auch im Geschäftsjahr 2016 keine nennenswerten Umsätze, während gemäß der Wachstumsstrategie des Vorstandes weitere Investitionen getätigt und Mitarbeiter eingestellt wurden. Das Konzern-EBITDA nach IFRS** war daher wie erwartet negativ und beläuft sich auf voraussichtlich minus 1,3 Mio. EUR (2015: minus 1,8 Mio. Euro****). Das voraussichtliche Konzern-EBIT*** betrug minus 2,7 Mio. Euro (2015: minus 3,2 Mio. Euro****). Die endgültigen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 werden voraussichtlich am 30. Juni 2017 bekannt gegeben. Restatement Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 wurde festgestellt, dass der im Geschäftsjahr 2015 ermittelte Aufwand zur Erlangung der Börsennotierung aufgrund einer nicht korrekten Anwendung der Vorschriften für die bilanzielle Darstellung eines Reverse Take Over zu hoch ermittelt worden ist. Als Aufwand zur Erlangung der Börsennotierung hätten 1.287.824 EUR und nicht 8.726.864 EUR angesetzt werden müssen. Infolgedessen wurden der Jahresverlust und die Rücklagen um 7.439.040 EUR zu hoch ausgewiesen. Die Korrektur erfolgt durch eine rückwirkende Anpassung der Vorjahreszahlen im Rahmen des Konzernabschlusses zum 31.12.2016. Ausblick Im Jahr 2017 wird die 2016 initiierte wirtschaftliche Wiederbelebung und Konzern-Neuausrichtung fortgesetzt. Insgesamt sind im laufenden Geschäftsjahr Investitionen für Entwicklung und Vermarktung (neuer) Produkte in Höhe von 2 - 3 Mio. EUR geplant. Bei den Konzernumsätzen wird ein Anstieg auf 0,3 - 0,5 Mio. EUR erwartet, so dass 2017 erneut mit einem negativen Konzern-Betriebsergebnis (EBIT***) von rund 3,5 - 4,0 Mio. EUR zu rechnen ist. Unter der Voraussetzung, dass es gelingt, durch geeignete Kapitalmaßnahmen weitere 10 bis 20 Mio. EUR einzuwerben, wird ein positives Ergebnis im übernächsten Geschäftsjahr (2019) erwartet. *) alle Zahlen für 2016 vorläufig

**) definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

***) definiert als Ergebnis vor Ertragssteuern minus Zinserträge zuzüglich Zinsaufwendungen

****) Werte 2015 nach Restatement Tomas Svoboda, CEO Kontakt und Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen



Maria Widowski

E-Mail: investor.relations@elanix-bt.com

Telefonnummer: +49 331 583 945 10 Über Elanix



Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt SX: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration für die akute Wundversorgung, für dermatologische und für gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen an Zellen unterschiedlicher Zelltypen. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Nyon in der Schweiz sowie Büros in Potsdam und ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol ELN notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.elanix-biotechnologies.com. Disclaimer



Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Elanix Biotechnologies AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. 15.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de