DGAP-Ad hoc: Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

07.04.2017

Die Fresenius SE & Co. KGaA bestätigt, dass Fresenius Kabi sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Akorn, Inc. über einen möglichen Erwerb von Akorn, Inc. befindet. Akorn, Inc. ist ein US-amerikanischer Hersteller von Spezialgenerika. Die Aktien von Akorn, Inc. sind am Global Select Market der US-Börse Nasdaq notiert.

Der Abschluss einer bindenden Zusammenschlussvereinbarung ist unter anderem von der Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fresenius Management SE sowie des Board of Directors von Akorn, Inc. abhängig. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass und gegebenenfalls zu welchen Konditionen die Transaktion zustande kommt. Weder die Fresenius SE & Co. KGaA noch Akorn, Inc. beabsichtigen, bis zum Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung weitere Stellungnahmen zu ihren Verhandlungen abzugeben, sofern eine Stellungnahme nicht aus anderen Gründen geboten erscheint.

Fresenius SE & Co. KGaA

Bad Homburg v.d.H., 7. April 2017

