DGAP-Ad hoc: Ganaria AG Inhaber-Akt

DGAP-Ad-hoc: Ganaria AG / Schlagwort(e): Personalie/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Ganaria AG: Strategische Neuausrichtung der Ganaria AG abgeschlossen



02.06.2017 / 19:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



München, 02.06.2017 - Die Ganaria AG schließt die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft ab. Die Kahr Holding GmbH übernimmt zusammen mit weiteren Investoren die Aktienmehrheit an der Ganaria AG. Gleichzeitig hat mit heutigem Datum die Ganaria AG 100% der Anteile der SHOPiMORE GmbH, Österreich übernommen. Die Ganaria AG, die zukünftig als SHOPiMORE AG firmieren soll strebt an der erste Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen bei dem Thema Digitalisierung zu werden. Das innovative Software Unternehmen bietet eine Multichannel Komplettlösung, die Laden- und Onlinegeschäft perfekt miteinander kombiniert. Unternehmen können die webbasierte Software auf Basis eines Miet- und Transaktionspreismodells nutzen. Das Deutschland Geschäft soll direkt aus der SHOPiMORE AG getätigt werden, das Österreich Geschäft, welches zum Ende März 2017 bereit rund 580 Kunden hatte, wird zukünftig weiter von der SHOPiMORE GmbH, Österreich betrieben. Im Rahmen einer zeitnah einzuladenden Hauptversammlung sollen folgende Tagesordnungspunkt behandelt werden: a. Umfirmierung der Ganaria AG in SHOPiMORE AG b. Sitzverlegung der Gesellschaft von München nach Ingolstadt c. Neubesetzung des Aufsichtsrats mit Herr Andreas Eisner, Herr Stephan Mayer-Heinisch und Herrn Dr. Jens Bodenkamp

Kontakt:

Ganaria AG

Investor Relations

Dessauerstr. 6

80992 München 02.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de