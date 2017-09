DGAP-Ad hoc: Ganaria AG Inhaber-Akt

DGAP-Ad-hoc: SHOPiMORE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

SHOPiMORE AG: SHOPiMORE AG beschließt Barkapitalerhöhung



06.09.2017 / 18:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



- Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen Aktien unter Gewährung des Bezugsrechts an bestehende Aktionäre - Bezugsverhältnis 5:1, Bezugspreis EUR 20,00 je Aktie - Gewinnberechtigung der Aktien ab dem 04. Mai 2016

Ingolstadt, 06. September 2017 - Der Vorstand der im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelisteten SHOPiMORE AG hat am 24.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.08.2017 eine Barkapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an bestehende Aktionäre der Gesellschaft beschlossen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen um bis zu EUR 50.000 durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 erhöht werden (die "Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien werden rückwirkend vom 04. Mai 2016 an gewinnberechtigt sein.

Den bestehenden Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 5:1 gewährt. Dies bedeutet, dass für jeweils fünf alte Aktien eine Neue Aktie zu einem Bezugspreis von je EUR 20,00 bezogen werden kann.

Die zum Ende der Bezugsfrist nicht gezeichneten Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft.

Über die SHOPiMORE AG: SHOPiMORE AG bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Multichannel Komplettlösung bestehend aus Warenwirtschaft, Onlineshop, Registrierkassensystem und einer Anbindung an große Onlinemarktplätze. Unternehmen benötigen für die innovative Software keinerlei IT-Kenntnisse und können dadurch innerhalb kürzester Zeit Ihr Laden- und Onlinegeschäft aufsetzen und professionell Multichannelhandel betreiben. Die webbasierte Software ist auf Basis eines Miet- und Transaktionspreismodells zu nutzen und ist bereits bei rund 580 Kunden mit hoher Zufriedenheit in Österreich und Deutschland im Einsatz.

Kontakt Investor Relations / Finanzpresse Martin Kahr

Tel.: +43 (0) 676 840562614

martin@shopimore.at

www.shopimore.at/investoren 06.09.2017 CET/CEST

