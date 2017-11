DGAP-Ad hoc: Ganaria AG Inhaber-Akt

DGAP-Ad-hoc: SHOPiMORE AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

SHOPiMORE AG: erstes Closing der Kapitalerhöhung / Kauf mycard



13.11.2017 / 04:30 CET/CEST

Shopimore AG - erfolgreiches 1. Closing der Kapitalerhöhung und Kauf von 50% von mc mycard

Ingolstadt, den 13.10.2017 - Die im Freiverkehr Düsseldorf gelistete SHOPiMOREAG (ISIN DE000A2BPK42) gibt bekannt, dass das erste Closing der Kapitalerhöhung durchgeführt wurde und der damit bedingte Kauf von 50% der mc mycard nun umgesetzt werden kann. Wie geplant wir die derzeit laufende Kapitalerhöhung der Shopimore über bis zu 50.000 junge Aktien mit einem Verkaufspreis von EUR 20,- / Aktie in zwei Closingsabgewickelt. Das erste Closing für 25.500 junge Aktien mit einem gesamten Zeichnungsvolumen von EUR 510.000,- wurde notariell abgewickelt. Neben zahlreichen Kleinaktionären konnte auch ein strategischer Investor aus dem deutschen Verlagswesen gewonnen werden. Der Streubesitz wird nach erfolgter Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 25,6% steigen. Mit einem Teil der Erlöse wird nun auch der mit dem ersten Closing der Kapitalerhöhung bedingte Erwerb von 50% der bestehenden Anteile der mc mycardDeutschland GmbH (eingetragen beim Amtsgericht Hamburg, HRB 140258) tatsächlich durchgeführt. Das Closing der Transaktion wird für Dezember erwartet, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mc mycard bietet eine Bonuskarte mit klarem Mehrwert für den Kunden, der mit der Karte nicht nur weltweit vor Ort bei mycard Partnern, sondern auch bei zahlreichen Online-Partnern Shopping Points sammeln kann, aus denen sich Bargeldgutschriften ergeben. Bereits in der Vergangenheit kooperierten Shopimore und mycard höchst erfolgreich. Durch die Beteiligung wird diese Kooperation noch weiter vertieft. Über SHOPiMORE AG:

SHOPIMORE bietet ein Software Komplett-Paket, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich Multichannel Handel zu betreiben. SHOPIMORE stellt alle relevanten Systeme wie Online Marktplätze, Kundenkarten - bzw. Kundenbindungssystem (in Kooperation mit mc mycard), Online Shops, Warenwirtschaftssysteme und POS Kassensysteme in der Cloud zur Verfügung.

www.shopimore.at Kontakt: Investor Relations / Finanzpresse Martin Hinteregger martin.hinteregger@shopimore.at Tel.: +43 (0) 69913695950

