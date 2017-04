DGAP-Ad-hoc: GK Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

19.04.2017 / 19:33 CET/CEST

Schöneck, 10. April 2017. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der GK Software AG haben heute beschlossen, den Formwechsel der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) vorzubereiten. Die Aktionäre der GK Software AG werden mit der Umwandlung automatisch Aktionäre der GK Software SE. Dabei bleiben die Rechte der Aktionäre unverändert und es sind durch den Rechtsformwechsel keine weiteren Auswirkungen für die Kunden und Mitarbeiter der GK Software AG zu erwarten. Die Gesellschaft plant keine Änderung der bisherigen zweigliedrigen Organstruktur, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Sitz des Unternehmens und der Verwaltung soll weiterhin Schöneck sein. Der Rechtsformwechsel bedarf der Zustimmung der Aktionäre. Diese soll in der Hauptversammlung 2017 eingeholt werden, die nach gegenwärtigem Planungsstand am 22. Juni 2017 stattfinden wird. Die Aktionäre der GK Software AG erhalten im Mai 2017 mit der Einladung zur Hauptversammlung ausführliche Informationen zum Tagesordnungspunkt der geplanten Umwandlung der Rechtsform. Zeitgleich werden dann auch die notwendigen Schritte eingeleitet, um die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitnehmerbeteiligung im Zuge der Umwandlung zu gewährleisten. GK Software AG

