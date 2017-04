DGAP-Ad hoc: Jupiter Technologie GmbH & Co. KGaA

DGAP-Ad-hoc: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Im Geschäftsbericht vom 30.9.2016 wurde der NAV noch auf einen Wert von 3,70 Euro je Aktie ermittelt. Im Dezember 2016 erfolgte eine Dividendenausschüttung in Höhe von 60 Cent je Aktie.



Der Zwischenbericht über das 1. Halbjahr 2017 wird bereit gehalten unter dem Weblink:

http://gub.de/halbjahresbericht-2017-gub-wagniskapital-zum-31-maerz-2017/

Kontakt:

