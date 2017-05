DGAP-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

LION E-Mobility AG: LION E-Mobility AG investiert in Inboard Technology Inc



18.05.2017 / 19:21 CET/CEST

LION E-Mobility AG investiert 250.000.- USD Inboard Inc. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Inboard Technology ist ein Electric Skateboard Startup aus Santa Cruz Kalifornien. Das Unternehmen Inboard hat einen elektrischen Antriebsstrang für die Mobilität der letzten Meile entwickelt und positioniert sich im stark wachsenden Markt der sogenannten Rideables mit Ihrem ersten Produkt dem elektrischen Skateboard Inboard M1.



Inboard Technology hat hierfür einen hochintegrierten elektrischen Antriebsstand entwickelt, bei welchem die Motoren in den Rollen untergebracht und die Batterie austauschbar, in einem Fach im Skateboard selbst verbaut ist. Ein großer Nachteil bisheriger Antriebsstränge im Bereich der Rideables was bisher, dass bei leerer Batterie das mobile Transportgerät geschoben oder getragen werden musste. Diesen ärgerlichen Umstand hat Inboard Technology nun mit ihrem Manta Drive Antriebskonzept gelöst.



Unser Tochterunternehmen LION Smart GmbH wird in Zukunft mit Inboard Technology im Bereich Batterietechnology und Battery Management Systems für die Mobilität der letzten Meile zusammenarbeiten. Zusammenarbeit in weiteren Bereichen wie Vertrieb und Service werden bereits angedacht und erste Aktivitäten schon gestartet.



Die LION E-Mobility AG hat sich daher zu einem Investment in Höhe von 250.000 $ bei Inboard Technology Inc. in Form eine Convertible Note entschieden. Weiterhin hat sich das Management der LION E-Mobility AG mit Inboard Technology Inc. auf eine Option in selber Höhe zu gleiche Konditionen verständigt, welche durch die LION E-Mobility AG ausgeübt werden kann.



Durch das Investment positioniert sich die LION E-Mobility AG gezielt auf dem stark wachsendem Markt der Rideables mit dem Ziel zu einer weiteren Verbreitung ihres Batterie Management Systems und den Services unserer Gruppe in andere Branchen und Märkte zu beschleunigen.



