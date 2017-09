DGAP-Ad-hoc: Marenave Schiffahrts AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Vereinbarung

Marenave Schiffahrts AG: Hauptversammlung beschließt Vertagung der Kapitalherabsetzung, Investorenvereinbarung scheitert aus Sicht von Offen Gruppe und DEVK, Beendigung der Ämter sämtlicher bisherigen Aufsichtsratsmitglieder



15.09.2017 / 19:28 CET/CEST

Die ordentliche Hauptversammlung der Marenave Schiffahrts AG (Marenave oder Gesellschaft) hat am heutigen Tage beschlossen, die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene ordentliche Kapitalherabsetzung zu vertagen.



Damit ist die von der Gesellschaft mit der CPO Investments GmbH & Co. KG (Offen Gruppe) und der DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (DEVK; gemeinsam mit der Offen Gruppe die Investoren) abgeschlossene Investorenvereinbarung, wie von den Investoren bereits im Vorfeld der Hauptversammlung angekündigt (vgl. Pressemitteilung vom 8. September 2017) aus Sicht der Investoren gescheitert und wird von diesen nicht weiterverfolgt.



Des Weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, Herrn Klaus Meyer mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung abzuberufen und den Aufsichtsrat auf vier Mitglieder zu erweitern. Zugleich hat die Hauptversammlung auf Vorschlag der Ernst Russ AG Herrn Jens Mahnke (Vorstandssprecher der Ernst Russ AG) und Herrn Dr. Michael Schmidt-Dencker als Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt.



Vor diesem Gesamthintergrund haben die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Bernd Zens und Herr Dr. Henning Winter in der im Anschluss an die Hauptversammlung stattfindenden Aufsichtsratssitzung ihre Ämter mit Wirkung zum satzungsmäßigen Zeitpunkt niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat daraufhin Herrn Dr. Schmidt-Dencker zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.



Sämtliche Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung sind auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.



