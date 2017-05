DGAP-Ad-hoc: Navigator Equity Solutions SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Navigator Equity Solutions SE veröffentlicht Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2016 und Ausblick 2017



Navigator Equity Solutions SE veröffentlicht Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2016 und Ausblick 2017 - Umsatz in 2016 bei 25,0 Mio. EUR (Vorjahr: 24,6 Mio. EUR) - EBT in 2016 bei 0,48 Mio. EUR (Vorjahr 0,8 Mio. EUR) - Jahresüberschuss erreicht 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR)

Waalre, 22. Mai 2017 - Die im m:access der Börse München notierte Navigator Equity Solutions SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) veröffentlicht Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2016. Die Navigator Equity Solutions SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 25,0 Mio. EUR (Vorjahr: 24,6 Mio. EUR) erzielt. Das EBT verringerte sich im Berichtsjahr auf 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,8 EUR). Der Konzern schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR) ab. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 6,5 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 2016 im Vergleich zum Vorjahr von 6,0 Mio. EUR. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 62 Prozent verfügt die Navigator Equity Solution SE über eine stabile Eigenkapitalausstattung. Die Liquiditätssituation inklusive Wertpapiere im Konzern betrug 4,3 Mio. EUR zum Ende des Geschäftsjahres 2016. Der testierte Jahresabschluss wird im Juni 2017 unter www.navigator-equity.com zur Verfügung gestellt.

Ausblick 2017 Für das Geschäftsjahr 2017 wird mit einem leichten Umsatzrückgang und einem mindestens ausgeglichenen Ergebnis geplant. Robert Käß

CEO

Kontakt: Investor Relations t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-310 info@navigator-equity.com

