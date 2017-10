DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie

OTI Greentech AG befindet sich mit Visionaire Invest AS in Gesprächen über den möglichen Verkauf aller Geschäftseinheiten in Norwegen und West Afrika. Vorstandsmitglied Joe Armstrong zum Vorstandsvorsitzenden bestellt



30.10.2017

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG befindet sich mit Visionaire Invest AS in Gesprächen über den möglichen Verkauf aller Geschäftseinheiten in Norwegen und West Afrika. Vorstandsmitglied Joe Armstrong zum Vorstandsvorsitzenden bestellt Berlin, 30. Oktober 2017 - Der Vorstand der OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) befindet sich mit Zustimmung des Aufsichtsrates in Gesprächen mit Visionaire Invest AS, einem Aktionär der OTI Greentech AG, über den Verkauf aller Geschäftseinheiten in Norwegen und West Afrika. Im Rahmen der Gespräche soll die Veräußerung von Visionaire Energy AS, RADA Engineering & Consulting Bergen AS, VTT Maritime AS sowie der westafrikanischen Tochtergesellschaft, VTT Maritime West Africa Ltd., sondiert werden. Diese Gesellschaften haben in der Vergangenheit die Gewinn- und Verlustrechnung belastet und die Kapitalausstattung negativ beeinflusst. Nach Prüfung der aktualisierten Prognosen dieser Gesellschaften, erwartet der Vorstand auch in naher Zukunft keine signifikante Verbesserung. Vorbehaltlich der erfolgreich verlaufenden Gespräche über die geplante Veräußerung wird die OTI Greentech AG im fortgeführten Geschäft ihr Leistungsspektrum mit der Fokussierung auf die bereits profitablen Geschäftseinheiten OTI Greentech Technical Solutions, Uniservice Unisafe sowie das Joint Venture mit KMI Cleaning Solutions, einem der größten Anbieter von chemischen Reinigungsmitteln und Ausrüstungen für den Tankwaschmarkt in den USA und in Kanada, bündeln. Durch den Verkauf würde die Verschuldung der OTI Greentech Gruppe weiter auf rd. EUR 4 Mio. (inklusive der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 2,9 Mio.) gesenkt werden. Der Vorstand der OTI Greentech AG ist davon überzeugt, dass der Verkauf und die dadurch bedingte weitere Optimierung der Konzern- und Kostenstruktur in Kombination mit der Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder zu einer deutlichen Verbesserung zukünftiger EBITDA-Ergebnisse der Gruppe führen wird. Der Aufsichtsrat hat heute Joe Armstrong, Vorstandsmitglied von OTI Greentech, mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt. Er folgt damit auf Johnny Christiansen, Managing Partner von Visionaire Invest AS, der heute als Vorstandsvorsitzender der OTI Greentech AG zurückgetreten ist. Johnny Christiansen wird dem Vorstand bis zum möglichen Abschluss der Transaktion weiter angehören.



