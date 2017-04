DGAP-Ad-hoc: PROGEO Holding AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Firmenübernahme

Solutiance AG (vormals firmierend PROGEO Holding AG): Einbringung ConcluTec sichert Softwarekompetenz für Maintenance Intelligence



12.04.2017 / 19:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Der Vorstand der Solutiance AG (vormals firmierend PROGEO Holding AG) und die Gesellschafter der ConcluTec UG, Potsdam, Herr Jonas Enderlein und Herr Robin Jöhrke haben am 12. April 2017 einen Letter of Intent zu einem Zusammenschluss der Unternehmen unterzeichnet. ConcluTec ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das Softwarelösungen auf der Basis eines innovativen Web-Frameworks entwickelt. Die Solutiance AG und ConcluTec haben bereits bei der Entwicklung der neuen Maintenance Intelligence Plattform kooperiert. Auf Basis dieser Plattform entwickelt die Solutiance AG ein neues Geschäftsfeld für die digitalisierte Instandhaltung von Gebäuden, insbesondere Flachdächern. Hauptprodukt der ConcluTec ist TrackLean, eine Anwendung zum Abschluss von Verträgen über das Internet. Dieses Produkt kann Abstimmungsprozesse im Bereich Bau und Instandhaltung von Gebäuden verbessern und soll in die Lösungen von Solutiance integriert werden. Geplant ist ein Zusammenschluss im Wege der Einbringung von 100% der Anteile an ConcluTec in die Solutiance AG gegen Ausgabe von 0,85 Mio. neuer Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der finalen Vertragsdokumentation sowie der Beschlussfassung über und der Durchführung einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft und deren Eintragung im Handelsregister. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Hinweis: Auf Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Februar 2017 wurde der Name der PROGEO Holding AG in Solutiance AG geändert. 12.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

