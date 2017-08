DGAP-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalie

R. Stahl AG: Vorstandsvorsitzender Martin Schomaker scheidet zum 31. Dezember 2017 aus dem Unternehmen aus; Dr. Mathias Hallmann wird zum 1. Oktober 2017 zum Mitglied des Vorstands und übernimmt den Vorsitz zum 1. Januar 2018



25.08.2017

Vorstandsvorsitzender Martin Schomaker scheidet zum 31. Dezember 2017 aus dem Unternehmen aus

Dr. Mathias Hallmann wird zum 1. Oktober 2017 zum Mitglied des Vorstands und übernimmt den Vorsitz zum 1. Januar 2018

Waldenburg, 25. August 2017. Martin Schomaker, 61, Vorstandsvorsitzender der R. STAHL AG, wird zum 31. Dezember 2017 aus dem Unternehmen ausscheiden. Dies steht seit der heutigen außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats fest. Herr Schomaker war 27 Jahre lang im Unternehmen tätig, davon 20 Jahre im Vorstand und 15 Jahre als Vorstandsvorsitzender.



Mit dem Wechsel zu diesem Zeitpunkt entspricht das Unternehmen dem Wunsch von Martin Schomaker, auch schon vor Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand zu gehen, sofern rechtzeitig ein passender Kandidat gefunden werden kann. Mit Dr. Mathias Hallmann hat der Aufsichtsrat einen geeigneten Kandidaten gefunden, der nun sofort auf die Funktion von Martin Schomaker gehen kann.



Dr. Mathias Hallmann, 55, zuletzt Senior Vice President bei Lincoln Electric Holdings, Inc., Cleveland, Ohio, und als President International Welding verantwortlich für das weltweite Geschäft außerhalb Amerikas, wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 zum Mitglied des Vorstands der R. STAHL AG berufen und soll zum 1. Januar 2018 den Vorsitz übernehmen. Sein Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren.



