DGAP-Ad hoc: Rocket Internet SE

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Ad-hoc: Naspers investiert 387 Millionen Euro in Delivery Hero Berlin, Deutschland, 12. Mai 2017 - Die Delivery Hero Gruppe ("Delivery Hero") hat heute ein 387 Millionen Euro Investment, primär im Rahmen einer Kapitalerhöhung, der globalen Medien- und Internetgruppe Naspers bekanntgegeben, das zu einer vergleichbaren Bewertung der letzten Finanzierungsrunde erfolgte. Der Anteil von Rocket Internet SE ("Rocket Internet" oder das "Unternehmen") (ISIN DE000A12UKK6) an Delivery Hero verringert sich auf vollständig verwässerter Basis aufgrund der Naspers Investition und weiterer Faktoren von ca. 38% auf ca. 33% (abhängig von der finalen Transaktionsstruktur). Ende



Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Rocket Internet SE ("Rocket Internet") und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die Rocket Internet betreffen, oder durch andere Faktoren. Rocket Internet übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Christian Lasch

Chief Compliance Officer

Tel: 01 62 / 10 49 35 7

