DGAP-Ad hoc: Sixt Leasing SE

19.10.2017 / 20:19 CET/CEST

Pullach, 19. Oktober 2017 - Nach heute abgeschlossener Auswertung der vorläufigen Zahlen hat die Sixt Leasing SE in den ersten neun Monaten 2017 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von rund 21 Mio. Euro erreicht (Vorjahr: 23,9 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nun ein EBT von rund 30 Mio. Euro (Vorjahr: 31,6 Mio. Euro). Zuvor war eine Steigerung des Ergebnisses vor Steuern im hohen einstelligen Prozentbereich prognostiziert worden. Der Vorstand geht dabei unverändert von einer Steigerung des Vertragsbestands im Konzern sowie von einem leichten Wachstum des operativen Konzernumsatzes aus. Wesentliche Gründe für die Anpassung der Ergebnisprognose sind eine zusätzliche Risikovorsorge für die Restwerte der Leasingfahrzeuge im Portfolio sowie verstärkte Wachstumsinvestitionen, insbesondere im IT-Bereich. Die Sixt Leasing SE wird die Konzern-Quartalsmitteilung zum 30. September 2017 wie geplant am 14. November 2017 veröffentlichen. Hinweis: "Operativer Konzernumsatz" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Zusammensetzung des operativen Konzernumsatzes sind im Geschäftsbericht 2016 der Sixt Leasing SE auf der Seite 72 (abrufbar unter ir.sixt-leasing.de) verfügbar. 19.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

