DGAP-Ad hoc: Sixt SE St.

Sixt SE: Sixt erreicht in den ersten neun Monaten 2017 überdurchschnittliches Ergebnis von knapp über 220 Mio. Euro (Vorjahr: 172 Mio. Euro) und deutlichen Umsatzanstieg



Sixt erreicht in den ersten neun Monaten 2017 überdurchschnittliches Ergebnis von knapp über 220 Mio. Euro (Vorjahr: 172 Mio. Euro) und deutlichen Umsatzanstieg

Pullach, 19. Oktober 2017 - Die Geschäftsentwicklung des Mobilitätsdienstleisters Sixt SE lag in den ersten neun Monaten 2017 erheblich über dem Vorjahr. Nach heute abgeschlossener Auswertung vorläufiger Zahlen beträgt das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) für die ersten neun Monate 2017 voraussichtlich knapp über 220 Mio. Euro (Vorjahr: 172 Mio. Euro). Der Anstieg resultiert aus einem kräftigen Wachstum des operativen Konzernumsatzes, verbunden mit einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses im Geschäftsbereich Autovermietung sowohl im Inland als auch im Ausland.



Als Folge der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten geht der Vorstand weiterhin von einer deutlichen Steigerung des Konzern-EBT im Gesamtjahr 2017 aus (Vorjahr: 218 Mio. Euro). Hinsichtlich des operativen Konzernumsatzes (Vorjahr: 2.124 Mio. Euro) wird weiterhin ein solides Wachstum erwartet.



Die Sixt SE wird die Konzern-Quartalsmitteilung zum 30. September 2017 wie geplant am 15. November 2017 veröffentlichen.



Hinweis: "Operativer Konzernumsatz" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Zusammensetzung des operativen Konzernumsatzes sind im Geschäftsbericht 2016 der Sixt SE auf S. 27 (abrufbar unter ir.sixt.de) verfügbar.

