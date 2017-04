DGAP-Ad-hoc: TRIPLAN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Die Umsatzerlöse des Konzerns lagen in der Berichtsperiode mit 44,1 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres. Das Geschäftsjahr 2016 war geprägt durch ein schwieriges Marktumfeld und insbesondere durch die aus der Insolvenz der KRESTA Anlagenbau Gesellschaft m.b.H. Nfg. & Co. KG folgenden Verluste. Das EBIT lag mit -69 TEUR (Vorjahr 758 TEUR) deutlich unter den Erwartungen und unter der bisherigen Prognose. Der Jahresüberschuss ging von 229 TEUR auf -367 TEUR zurück.





Der Vorstand



Die TRIPLAN AG (ISIN: DE 0007499303 / Freiverkehr / Basic Board) hat heute im Zuge der Bereitstellung der wesentlichen Informationen zur Hauptversammlung 2017 den Jahresabschluss der TRIPLAN AG und den Konzernabschluss der TRIPLAN Gruppe für das Geschäftsjahr 2016 unter http://www.triplan.com/investorrelations/hauptversammlung.html veröffentlicht.

