DGAP-Ad hoc: Varengold Bank AG

Hamburg, 14. Juni 2017 - Die Varengold Bank AG (Symbol: VG8) hat eine Barkapitalerhöhung aus dem bestehenden Genehmigten Kapital durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 2.922.552,00 gegen Bareinlagen um EUR 1.217.730,00 auf EUR 4.140.282,00 durch Ausgabe von 1.217.730 neuen Stückaktien im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots und einer darauffolgenden Privatplatzierung erhöht. Sämtliche Aktien wurden zu einem Ausgabekurs von 3,99 EUR je Aktie platziert.



39.513 Aktien (0,95 % des erhöhten Grundkapitals) wurden von bestehenden Aktionären im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebotes gezeichnet.



413.000 Aktien wurden von Euro-Finance AD, einem Mitglied der Eurohold Bulgarien Gruppe gezeichnet. Euro-Finance AD ist eine führende Asset Management-, Brokerage- und Investment Banking Unternehmung in Süd-Osteuropa. Sie verfügt über 20-jährige Erfahrung im Arrangieren nationaler sowie internationaler Investmentbanking Transaktionen.



413.000 Aktien wurden gezeichnet von Sentinel Global Partners (UK) Ltd., London, welche zur Gruppe der Sentinel Unternehmen gehört. Sentinel bietet Investitions- und Beratungsleistungen primär in den Emerging Markets an.



200.000 Aktien wurden von den Vorständen der Bank, Dr. Bernhard Fuhrmann und Frank Otten über von diesen vollständig gehaltene Investmentgesellschaften gezeichnet.



Die verbleibenden 152.217 Aktien wurden von einem holländischen Privatinvestor gezeichnet.



Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister soll zeitnah erfolgen.





Dr. Bernhard Fuhrmann

Vorstand



Frank Otten

Vorstand

Kontakt:

