DGAP-Ad hoc: Varta AG

VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der Aktien für Kapitalerhöhung fest



15.10.2017

VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der Aktien für Kapitalerhöhung fest

Ellwangen, 15. Oktober 2017 - Der Vorstand der VARTA AG (die "Gesellschaft") hat heute gemeinsam mit Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator beschlossen, den Zeitplan für den Börsengang ("IPO") aufgrund der starken Investorennachfrage nach den Aktien des Unternehmens entlang der gesamten Preisspanne zu beschleunigen. Der Angebotszeitraum, der am 11. Oktober 2017 begann, wird nun am 18. Oktober um 12:00 Uhr Mittag (MESZ) für Privatanleger und um 16:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger enden.

Gleichzeitig hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Anzahl der neuen Aktien festgelegt, die im Rahmen des Börsengangs platziert werden. Demnach werden 8.600.000 neue Aktien ohne Nennwert aus einer IPO‐Kapitalerhöhung gegen Bareinlage platziert. Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird für den 18. Oktober erwartet.

Der Angebotspreis für die Aktien sowie die endgültige Anzahl angebotener Aktien werden im Laufe des 18. Oktobers durch die Gesellschaft und den verkaufenden Aktionär in Abstimmung mit den Konsortialbanken festgelegt. Die Erstnotierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der erste Handelstag sind nun für den 19. Oktober geplant, mit Settlement und Abschluss des Börsengangs am 23. Oktober 2017.

Alle weiteren Bedingungen des Angebots bleiben unverändert gegenüber dem Wertpapierprospekt, den die VARTA AG am 10. Oktober 2017 veröffentlicht hat und der auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.varta-ag.com/investor-relations zur Verfügung steht.

Über VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

