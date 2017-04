DGAP-Ad-hoc: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Vita 34 AG: Vita 34 schließt Kaufvertrag zum vollständigen Erwerb ihres Wettbewerbers Seracell Pharma AG



20.04.2017

Vita 34 schließt Kaufvertrag zum vollständigen Erwerb ihres Wettbewerbers Seracell Pharma AG - Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Altaktionäre geplant Leipzig, 20. April 2017 - Die Vita 34 AG (WKN A0BL84) beabsichtigt den vollständigen Erwerb aller Aktien der Seracell Pharma AG. Die Seracell Pharma AG ist nach Vita 34 der zweitgrößte Anbieter von Nabelschnurblut im deutschen Markt. Der Vollzug des Erwerbs ist für Mitte dieses Jahres geplant und steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer erfolgreich durchzuführenden Unternehmensprüfung bei der Seracell Pharma AG (Due Diligence). Zur Finanzierung des Erwerbs strebt Vita 34 neben einer bereits gesicherten Bankfinanzierung im Umfang von bis zu 7,5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu 6 Jahren und einem Zins von unter 3% auch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre im Umfang von bis zu 5 Millionen Euro Emissionserlös an. Details zu der beabsichtigten Kapitalerhöhung werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Für den Barkaufpreis, der in Abhängigkeit vom Ergebnis der Due Diligence bis zu maximal 14 Millionen Euro beträgt, erwirbt Vita 34 neben den Fertigungsstätten und dem Cryo-Lager in Rostock auch den kompletten Kundenbestand der Seracell Pharma AG mit rund 40.000 eingelagerten Präparaten. Vita 34 baut durch diese Übernahme konsequent ihre Marktführerschaft in der DACH-Region aus. Neben der Hebung von Synergien im deutschen Markt erwartet der Vorstand durch den Kauf des direkten Wettbewerbers auch Impulse für das internationale Geschäft. Eine angepasste Prognose wird der Vorstand zu gegebener Zeit veröffentlichen. Mitteilende Person: Dr. André Gerth (Vorstandsvorsitzender) Zusatzinformationen: ISIN: DE000A0BL849

WKN: A0BL84

Börsenkürzel: V3V

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Vita 34 AG

Deutscher Platz 5

04103 Leipzig

