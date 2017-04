DGAP-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Your Family Entertainment AG: Abschreibungsbedarf in Höhe von rund 3 Mio. im Jahresabschluss 2016 aufgrund Änderung der Bewertungsmethodik des Filmvermögens



19.04.2017 / 13:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Your Family Entertainment Aktiengesellschaft:

Abschreibungsbedarf in Höhe von rund 3 Mio. im Jahresabschluss 2016 aufgrund Änderung der Bewertungsmethodik des Filmvermögens



Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, München,

(WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) hat heute aufgrund einer kurzfristigen Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschlossen, die Bewertungsmethodik des Filmvermögens umzustellen und sich an den Rahmenbedingungen des IDW S5 zu orientieren. Die daraus resultierende Neubewertung der Bilanzposition "Entgeltlich erworbenes Filmvermögen und sonstige Rechte" beträgt per 31.12.2016 rund 22,1 Mio. EUR (VJ: 25,1 Mio. EUR). Das EBITDA konnte im Geschäftsjahr 2016 um rund 2,3 Mio. EUR (EBITDA 2015: -1,6 Mio. EUR) verbessert werden. Die oben genannten Werte sind als vorläufig zu betrachten und noch durch den Abschlussprüfer zu bestätigen. Your Family Entertainment AG

Der Vorstand

Kontakt:

Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91

EMail: michael.huber@yfe.tv



www.yf-e.com

