DGAP-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorsteuerergebnis und Umsatz der BMW Group im ersten Quartal 2017 über Markterwartungen

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorsteuerergebnis und Umsatz der BMW Group im ersten Quartal 2017 über Markterwartungen

^

DGAP-Ad-hoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorsteuerergebnis und Umsatz

der BMW Group im ersten Quartal 2017 über Markterwartungen

20.04.2017 / 12:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vorsteuerergebnis und Umsatz der BMW Group im ersten Quartal 2017 über

Markterwartungen

Das Vorsteuerergebnis der BMW Group liegt im ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2017 bei 3.005 Mio. EUR (Vj.: 2.368 Mio. EUR / +26,9%).

Damit werden insbesondere aufgrund von Bewertungseffekten die aktuellen

Markterwartungen übertroffen.

Der deutliche Anstieg des Konzernergebnisses vor Steuern ist vor allem auf

folgende Faktoren im Finanzergebnis zurückzuführen:

- Ein positiver Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Beteiligung von

neuen Investoren am Kartendienst HERE in Höhe von 183 Mio. EUR

- Eine Verbesserung des übrigen Finanzergebnisses in Höhe von 122 Mio. EUR,

im Wesentlichen durch Bewertungseffekte getrieben

- Verbesserter Ergebnisbeitrag aus dem chinesischen Joint Venture BMW

Brilliance Automotive Ltd.

Der Konzernumsatz beläuft sich im Berichtszeitraum auf 23.448 Mio. EUR und

liegt damit 12,4% über dem Vorjahreswert von 20.853 Mio. EUR.

Die Segmentergebnisse stellen sich wie folgt dar (in Mio. EUR):

1. Quartal 2017 1. Quartal 2016

Automobile 1.871 1.763

Motorräder 125 94

Finanzdienstleistungen 604 591

Sonstige Gesellschaften 4 11

Konsolidierungen 42 -2

Ergebnis vor Finanzergebnis (EBIT) 2.646 2.457

Finanzergebnis 359 -89

Konzernergebnis vor Steuern (EBT) 3.005 2.368

Im Segment Automobile liegt die EBIT Marge (Ergebnis vor Finanzergebnis

bezogen auf die Umsatzerlöse) im Berichtszeitraum bei 9,0% (2016 Q1: 9,4%).

Die BMW Group strebt für das Geschäftsjahr 2017 unverändert einen leichten

Zuwachs beim Konzernergebnis vor Steuern sowie eine EBIT Marge im Segment

Automobile im Zielkorridor von 8-10 Prozent an.

Alle genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.

Der vollständige Zwischenbericht für das erste Quartal 2017 wird am 04. Mai

2017 veröffentlicht.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Torsten Schüssler

Leiter Investor Relations

Tel.: +49-89-382-25387

---------------------------------------------------------------------------

20.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130

80788 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 382 0

Internet: www.bmwgroup.com

ISIN: DE0005190003, DE0005190037

WKN: 519000, 519003

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

565789 20.04.2017 CET/CEST

°