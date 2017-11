DGAP-Adhoc: Geschäftszahlen der SM Wirtschaftsberatungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017 (nicht testiert und nach HGB)

Geschäftszahlen der SM Wirtschaftsberatungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017 (nicht testiert und nach HGB)

Geschäftszahlen der SM Wirtschaftsberatungs AG nach dem dritten Quartal des

Geschäftsjahres 2017 (nicht testiert und nach HGB)

10.11.2017 / 13:35 CET/CEST

Die SM Wirtschaftsberatungs AG weist nach neun Monaten des laufenden

Geschäftsjahres einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)

in Höhe von TEUR 726 aus. Dieses erfreuliche Ergebnis, mit dem sich der

Vorstand der Gesellschaft sehr zufrieden zeigt, enthält keine Gewinnbeiträge

aus Immobilienverkäufen. In der Vorjahresperiode hatte das EBT bei TEUR 960

gelegen, wobei die Umsatzerlöse aus Objektverkäufen im Vorjahr nach drei

Quartalen bei ca. 3,8 Mio. Euro gelegen hatten, woraus Gewinne aus

Immobilientransaktion in Höhe von mehr als 1,2 Mio. Euro vereinnahmt worden

waren.

Die Netto-Kaltvermietungserlöse der Gesellschaft lagen nach neun Monaten

entsprechend den Verkaufsaktivitäten des Vorjahres bei TEUR 566,

(Vorjahresperiode TEUR 621). Diese Differenz wurde jedoch nahezu vollständig

von der abermaligen überproportionalen Reduzierung der

Hausbewirtschaftungskosten ausgeglichen, die nach neun Monaten nochmals um

mehr als 30% auf noch TEUR 120 nach TEUR 172 in der Vorjahresperiode

reduziert wurden.

Im Rahmen der konzernweiten Portfoliostrategie konzentriert sich die SM

Wirtschaftsberatungs AG inzwischen zunehmend auf die Entwicklung ihres

Immobilienportfolios sowie auf die hiermit verbundene Wertschöpfung. Dies

wird mit der im laufenden Geschäftsjahr mehrheitlich übernommenen

Immobilienprojektgesellschaft in Dresden untermauert, die nach der

inzwischen vollständig erfolgten Projektabwicklung nun ihren Projektgewinn

an die SM Wirtschaftsberatungs AG zugewiesen hat. Aus dem zugewiesenen

Gewinn und der nach Gewinnzuweisung gleichzeitig notwendigen

Wertberichtigung ergibt sich ein einmaliger saldierter Gewinnbeitrag in Höhe

von ca. TEUR 430. Die gewerbesteuerliche Veranlagung des Projektgewinns

erfolgte dabei bereits auf der Ebene der Projektgesellschaft.

Nach der im dritten Quartal erfolgten mehrheitlichen Übernahme der SM

Capital AG, Sindelfingen, hat die SM Wirtschaftsberatungs AG im laufenden

Quartal auch die angekündigte Übernahme der Mehrheit an der SM Domestic

Property AG vollzogen. Gleichzeitig wurde wie angekündigt im laufenden

Quartal auch eine weitere Grundkapitalerhöhung der SM Wirtschaftsberatungs

AG auf nun 3.980.000 Euro realisiert, mit der die SMW nun mehr als 93% der

Anteile der SM Capital AG hält. Beide mehrheitlich übernommenen

Gesellschaften sind im Immobilieninvestitionsgeschäft mit dem

Investitionsschwerpunkt Dresden tätig und werden den Planungen der SMW

zufolge ab dem Geschäftsjahr 2018 ihren Gewinn an die SMW abführen, woraus

für die SMW neben einer deutlichen Verstärkung ihrer operativen

Geschäftstätigkeit am Standort Dresden zukünftig ein deutlich spürbarer

zusätzlicher Gewinnbeitrag resultieren wird.

Die bereits mehrheitlich (ca. 94,5%) der SM Wirtschaftsberatungs AG

gehörende SM Beteiligungs AG weist nach drei Quartalen des Geschäftsjahres

2017 mit einem Gewinn von TEUR 258 (Vorjahresperiode TER 110) eine deutliche

Steigerung ihres EBT aus. Die Geschäftszahlen der SM Beteiligungs AG werden

erst auf der Ebene der gemeinsamen Konzernmuttergesellschaft RCM

Beteiligungs AG konsolidiert und sind in den vorgenannten

Geschäftsergebnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG noch nicht enthalten.

SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand

Investorenkontakt und meldende Person:

Reinhard Voss

Vorstand

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0176-24114960

reinhard.voss@smw-ag.de

Über die SM Wirtschaftsberatungs AG:

Die SM Wirtschaftsberatungs AG (SMW AG), Sindelfingen, wurde im Jahr 1996

gegründet und ist seit dem Jahr 2007 eine Tochtergesellschaft der RCM

Beteiligungs AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die

Entwicklung und den Verkauf von Wohnanlagen und Mehrfamilienhäusern.

Regional fokussiert sich das Unternehmen inzwischen auf Sachsen mit dem

Großraum Dresden. Der Umsatz belief sich im Jahr 2016 auf 4,8 Mio. Euro, der

Jahresgewinn (nach Steuern) lag im Geschäftsjahr 2016 bei 0,95 Mio. Euro

(Vorjahr 0,84 Mio. Euro). Das Unternehmen wird geleitet vom

Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard

Voss. Die Aktie der SMW AG wird u.a. im Scale Segment im Freiverkehr an der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra und

dem Freiverkehrssegment Freiverkehr Plus der Stuttgarter Börse gehandelt

(WKN A1RFMZ).

Disclaimer:

Sofern in dieser Ad-hoc-Meldung zukunftsbezogene, also Absichten,

Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden,

basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM

Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken

und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die

tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese

Ad-hoc-Meldung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM

Wirtschaftsberatungs AG dar.

Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen

Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities

Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft

werden.

