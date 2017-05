DGAP-Adhoc: Netwatch AG plant eine Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit, eine mehrheitliche Übernahme der The Grounds Real Estate AG, Berlin sowie eine Bark...

Netwatch AG plant eine Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit, eine mehrheitliche Übernahme der The Grounds Real Estate AG, Berlin sowie eine Barkapitalerhöhung

10.05.2017

- Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit -

Netwatch AG, WKN A0STSH

München, 10. Mai 2017. Der Vorstand der Netwatch AG hat beschlossen, eine

Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf das

Immobiliengeschäft anzustreben und den Aktionären zu diesem Zweck im Rahmen

der ordentlichen Hauptversammlung 2017 eine kombinierte Bar- und

Sachkapitalerhöhung um bis zu bis zu EUR 17.600.000,00 mit Bezugsrecht

vorzuschlagen.

Die neuen Aktien sollen den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts

zu einem noch festzulegenden Bezugspreis im Verhältnis 1:44 (d. h. für eine

alte Aktie können vierundvierzig neue Aktien bezogen werden) zum Bezug

angeboten werden.

Nicht im Rahmen der Bezugsfrist gezeichnete Aktien können frei verwendet

werden. In erster Linie sollen sie gegen Sacheinlage von 94,9 % der Aktien

an der an der bereits im Immobiliengeschäft tätigen The Grounds Real Estate

AG, Berlin ("The Grounds") ausgegeben werden.

Verbleibende, nicht von den Aktionären gezeichnete neue Aktien sollen

bestmöglich national und international platziert werden. Unter anderem zu

diesem Zweck strebt die Gesellschaft neben Ihrer Notierung in Düsseldorf

eine Aufnahme in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

und mittelfristig ggf. auch eine ausländische Zweitnotierung an.

Im Zuge der Neuausrichtung soll die Netwatch AG in "The Grounds Real Estate

Development AG" umfirmieren und ihren Sitz nach Berlin verlegen. Sie wird

künftig die Funktion einer Konzernholdinggesellschaft haben.

Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung wird kurzfristig erfolgen.

Netwach AG

Hans Wittmann

Vorstand

Innere Wiener Straße 14

81667 München

Tel: +49 (0)30 64387 580

