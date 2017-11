DGAP-Adhoc: PATRIZIA Immobilien AG: PATRIZIA übernimmt TRIUVA und rückt damit unter die Top-10 der europäischen Immobilien-Investmentmanager auf

PATRIZIA Immobilien AG: PATRIZIA übernimmt TRIUVA und rückt damit unter die Top-10 der europäischen Immobilien-Investmentmanager auf

DGAP-Ad-hoc: PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

PATRIZIA Immobilien AG: PATRIZIA übernimmt TRIUVA und rückt damit unter die

Top-10 der europäischen Immobilien-Investmentmanager auf

12.11.2017 / 23:35 CET/CEST

Die PATRIZIA Immobilien AG übernimmt die TRIUVA

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und baut damit ihr Geschäft in

Deutschland und Europa deutlich aus.

TRIUVA ist einer der führenden Anbieter für Immobilieninvestments in Europa

mit rund 40 Fonds, mehr als 80 institutionellen Investoren und rund 200

Mitarbeitern an 15 europäischen Standorten. Das in Frankfurt am Main

ansässige Unternehmen konzentriert sich auf gewerbliche Immobilien im Büro-,

Einzelhandels- und Logistiksektor sowie Infrastruktur. TRIUVA verwaltet ein

Immobilienvermögen von derzeit rund 9,8 Mrd. Euro.

Mit der Übernahme steigt das durch PATRIZIA verwaltete Immobilienvermögen um

rund 50% auf über 30 Mrd. Euro an. Damit rückt das Unternehmen unter die

Top-10 der europäischen Immobilien-Investmentmanager auf. Außerdem erweitert

PATRIZIA ihre Produktpalette und ermöglicht institutionellen und privaten

Investoren, noch breiter in den verschiedenen Ländern, Nutzungsarten und

Risikoklassen zu investieren.

PATRIZIA wird zunächst eine Mehrheitsbeteiligung an TRIUVA erwerben. Über

den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition wird aus der

bestehenden Liquidität der Gesellschaft finanziert. PATRIZIA wird weitere

Details zur positiven finanziellen Auswirkung der Akquisition mit

Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2017 im ersten

Quartal 2018 veröffentlichen. Die Gesellschaft erwartet, dass die

Transaktion spätestens zum Ende des 1. Quartals 2018 abgeschlossen sein wird

und ab diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend für PATRIZIA wirkt.

Kontakt:

Martin Praum

Group Head of Investor Relations

Tel.: +49 821 50910-402

investor.relations@patrizia.ag

