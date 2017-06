DGAP-Adhoc: sino AG | High End Brokerage: EBT 1. HJ 2016/2017: -37 TEUR / EAT (Konzernbetrachtung): 502 TEUR bzw. 0,22 Euro pro Aktie / tick-TS Bruttodivide...

GO

Intralogistik-Lösungen sind gefragt wie nie. Denn mit moderner Logistik-Infrastruktur lassen sich nicht nur erhebliche Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen realisieren, sondern sie bildet die perfekte Ergänzung für "Industrie 4.0". Warum Jungheinrich eine der interessantesten Storys in diesem Segment bietet lesen Sie im aktuellen Anlagermagazin des Börse Stuttgart Anlegerclubs.

Heute im Fokus

DAX fester -- Milliardendeal: Deere kauft deutsche Wirtgen Group -- Tesla-Chef Musk will Trump bei Ausstieg aus Klimapakt nicht mehr beraten -- thyssenkrupp, Apple im Fokus

Daimler plant Elektroautos in China mit Partner BAIC. PPG gibt Übernahme von Akzo Nobel auf. EZB-Notenbanker zweifelt am Inflationsziel. Barclays trennt sich schneller von Afrika-Tochter. Erneute Leitzinssenkung: Brasiliens Notenbank kämpft weiter gegen Rezession an. Uber verringert angeblich Quartalsverlust.