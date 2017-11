DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

GO

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt mit kleinem Minus -- Dow Jones stabil -- Broadcom will für QUALCOMM bieten -- Bitcoin-Kurs schießt weiter hoch -- BVB, XING, Telekom, T-Mobile US, Sprint, Paradise Papers im Fokus

OSRAM will Dividende auf 1,10 Euro erhöhen. Samsung scheitert im Streit mit Apple vor höchstem US-Gericht. Produktion des Model 3 läuft schleppend - Was bedeutet das für die Zukunft von Elon Musk? Warum verkauft Jeff Bezos eine Million Amazon-Aktien? Einflussreicher Fed-Chef von New York geht vorzeitig.