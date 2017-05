DGAP-DD: tick Trading Software AG

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Warren Buffett verkauft ein Drittel seiner IBM-Aktien -- O2-Aktie bricht ein -- MediGene mit Kapitalerhöhung -- Evonik im Fokus

Tesla will Wogen um Grohmann glätten. Mercedes-Benz steigert Absatz im April um 10 Prozent. Das Hardwaregeschäft von Apple schwächelt, aber dieser Geschäftsbereich boomt wie nie. Heidelberger Druck gelingt höchster Gewinn seit Jahren. Republikaner stimmen für Teil-Abschaffung von "Obamacare". Gerüchte um Apple: Kommt the "Next big thing" im Juni? ChemChina sieht sich bei Syngenta-Übernahme am Ziel.