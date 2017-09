DGAP-News: ABIVAX PRÄSENTIERT FINALE DATEN DER POSITIVEN KLINISCHEN PHASE-2A-HIV-STUDIE MIT ABX464 AUF DEM HIV CURE AND RESERVOIR SYMPOSIUM

ABIVAX PRÄSENTIERT FINALE DATEN DER POSITIVEN KLINISCHEN PHASE-2A-HIV-STUDIE MIT ABX464 AUF DEM HIV CURE AND RESERVOIR SYMPOSIUM

ABIVAX PRÄSENTIERT FINALE DATEN DER POSITIVEN KLINISCHEN PHASE-2A-HIV-STUDIE

MIT ABX464 AUF DEM HIV CURE AND RESERVOIR SYMPOSIUM

11.09.2017 / 19:06

ABIVAX PRÄSENTIERT FINALE DATEN DER POSITIVEN KLINISCHEN PHASE-2A-HIV-STUDIE

MIT ABX464 AUF DEM HIV CURE AND RESERVOIR SYMPOSIUM

Symposium zum Stand der Forschung in der HIV-Heilung

Daten eines integrierten HIV-DNA-Screenings bestätigen die im Mai

veröffentlichten Top-Line-Daten zum allerersten Nachweis einer Reduktion von

HIV-Reservoiren durch ein Medikament

Paris, 11. September 2017, 19:00 Uhr MESZ - ABIVAX (Euronext Paris:

FR0012333284 - ABVX) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine

vollständigen Daten zur klinischen Studie ABX464-004 im Rahmen eines

Vortrags auf dem 2nd HIV Cure and Reservoir Symposium vorstellen wird. Das

Symposium findet vom 11.-12. September 2017 in Gent, Belgien, statt.

Top-Line Daten der ABX464-004-Studie wurden erstmals im Mai 2017 bekannt

gegeben. Der Vortrag von Prof. Dr. med. Linos Vandekerckhove ist für den 12.

September von 13:55 Uhr bis 14:10 Uhr im Auditorium OEHOE der Fakultät for

BioScience Engineering der Universität Gent geplant.

In der Präsentation mit dem Titel "ABX464 reduziert bei einer

Behandlungsdauer von 28 Tagen die Gesamtmenge an HIV-DNA in mononukleären

Zellen des peripheren Blutes von HIV-Patienten, die zusätzlich eine

antiretrovirale Therapie erhalten" (Originaltitel: "ABX464 decreases Total

HIV DNA in PBMC's (Peripheral Blood Mononuclear Cells) when administered

during 28 days to HIV-infected patients who are virologically suppressed")

werden die zuvor vom Unternehmen bekannt gegebenen vorläufigen

Studienergebnisse bestätigt. Darüber hinaus untermauern die neuen Daten aus

integrierten HIV-DNA-Screeningtests, einem empfindlicheren

DNA-Sequenzierungsverfahren, die mit ursprünglichen Assays gemessenen

Ergebnisse, welche zeigten, dass ABX464 in dieser klinischen Phase-2a-Studie

die HIV-Reservoire im Blut stark reduziert hat.

Professor Vandekerckhove, Leiter des HIV Cure Research Center an der

Universität Gent in der Abteilung für Innere Medizin, sagte: "Der Nachweis

der Aktivität von ABX464 auf das HIV-Reservoire durch eine zweite Methode -

integrierte HIV-DNA - bestätigt unsere ersten Erkenntnisse und ermutigt uns,

das Potenzial dieses Moleküls weiter zu erforschen."

Dr. med. Jean-Marc Steens, Chief Medical Officer von ABIVAX, fügte hinzu:

"Diese Daten bestätigen, dass ABX464 ein wesentlicher Bestandteil der

funktionellen Heilung von HIV werden kann. Die wissenschaftliche Validierung

durch das "HIV Cure and Reservoir Symposium" ist wichtig, um das Potenzial

des Moleküls und seine Wirkung auf das HIV-Reservoir, die möglicherweise zu

einer anhaltenden viralen Remission führen kann, anzuerkennen."

Prof. Dr. med. Hartmut Ehrlich, CEO von ABIVAX, kommentierte: "Wir freuen

uns sehr, dass uns das HIV Cure und Reservoir Symposium die Gelegenheit

bietet, die vollständigen Daten dieser wichtigen klinischen Studie vor der

wissenschaftlichen Fachwelt zu präsentieren. Wir sehen der

wissenschaftlichen Diskussion rund um die Daten, die so wichtig für die

weitere Entwicklung von ABX464 ist, erwartungsvoll entgegen."

Eine weitere klinische Phase-2a-Studie (ABX464-005) zur Untersuchung der

Auswirkungen von ABX464 auf HIV-Reservoire im Blut und im Darmgewebe wird

derzeit durchgeführt. In dieser zuvor bereits angekündigten Studie erhalten

Patienten der ersten Kohorte zusätzlich zu ihrer antiretroviralen

Behandlung, ABX464 über einen Zeitraum von 28 Tagen. In bestimmten Abständen

werden rektale Biopsien durchgeführt, so dass die viralen Reservoire und das

Niveau der Entzündung über die Zeit quantifiziert werden können. Basierend

auf den Ergebnissen der ABX464-004-Studie, hat ABIVAX eine Anpassung des

Studienprotokolls mit einer geplanten Verlängerung der Behandlungsdauer für

die zweite Patientenkohorte eingereicht, um die längerfristigen Effekte von

ABX464 auf die Unterdrückung der HIV-Reservoire zu beobachten. Die

regulatorische Behörde und die Ethikkommission haben die Protollanpassung

genehmigt. Erste Ergebnisse der ersten Patientenkohorte werden noch in

diesem Monat erwartet.

Über ABIVAX ( www.abivax.com)

ABIVAX ist ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die

Stimulation des Immunsystems zur vollständigen Beseitigung viraler

Erkrankungen fokussiert hat. ABIVAX verfügt über drei

Technologie-Plattformen zur Identifikation von antiviralen

Wirkstoffkandidaten, Adjuvantien zur Stimulation der Immunantwort, und

polyklonalen Antikörper. ABX464, der am weitesten entwickelte Wirkstoff des

Unternehmens, befindet sich zurzeit in Phase 2 der klinischen Entwicklung

zur Validierung seiner Fähigkeit, eine funktionelle Remission von Patienten

mit HIV/AIDS induzieren zu können. ABX464 ist ein First-in-Class, oral

verabreichtes, antivirales Molekül, das die Replikation des HI-Virus über

einen einzigartigen Wirkmechanismus blockiert und zusätzlich eine starke

entzündungshemmende Wirkung zeigt. Darüber hinaus verfügt ABIVAX über einen

Immunverstärker in der klinischen Entwicklung sowie zahlreiche präklinische

Kandidaten gegen eine Reihe zusätzlicher Viren (z.B. Respiratorisches

Syncytial Virus (RSV), Influenza und Dengue), von denen einige in den

nächsten 18 Monaten in die klinische Entwicklung kommen sollen. ABIVAX ist

an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet (ISIN: FR0012333284

- Mnémo: ABVX). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.abivax.com.

Kontakte

ABIVAX Media Relations

Finance MC Services AG

Didier Blondel Anne Hennecke

didier.blondel@abivax.com [1]anne.hennecke@mc-services.eu

+33 1 53 83 08 41 +49 211 529 252 22

1. mailto:anne.hennecke@mc-services.eu

°