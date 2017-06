DGAP-News: ABO Wind AG: Windparkprojekte mit 100 Megawatt Leistung in Frankreich verkauft

ABO Wind AG: Windparkprojekte mit 100 Megawatt Leistung in Frankreich verkauft

^

DGAP-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische

Unternehmensentscheidung

ABO Wind AG: Windparkprojekte mit 100 Megawatt Leistung in Frankreich

verkauft

06.06.2017 / 11:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ABO Wind verkauft Portfolio mit 100 Megawatt in Frankreich

- Größter Projektverkauf in der Unternehmensgeschichte

- ABO Wind errichtet neun verkaufte Windparks nun für EZ

- Abschluss ermöglicht tschechischem Versorger Eintritt in den französischen

Windmarkt

(Wiesbaden, 6. Juni 2017) Den bislang größten einzelnen Verkauf in der

Unternehmensgeschichte vermeldet ABO Wind. Neun Windparkprojekte mit einer

Gesamtleistung von gut 100 Megawatt hat der Entwickler an den tschechischen

Versorger EZ veräußert. EZ gehört zu 70 Prozent dem tschechischen Staat

und zählt nach eigenen Angaben zu den zehn größten Energieunternehmen

Europas. EZ betreibt Windparks in mehreren europäischen Ländern - darunter

in Deutschland - und steigt nun in Kooperation mit ABO Wind auch in den

französischen Windmarkt ein.

Für ABO Wind ist Frankreich nach Deutschland traditionell der wichtigste

Markt. In Toulouse, Orléans, Nantes und Lyon beschäftigt die französische

Tochter ABO Wind SARL mehr als 50 Mitarbeiter, die bereits knapp 300

Megawatt Windkraft ans Netz gebracht haben. An weiteren Projekten mit einer

Leistung von rund 800 Megawatt arbeiten die Kollegen aktuell. Neun dieser

Projekte mit 101,8 Megawatt Leistung hat EZ nun erworben. Die Vereinbarung

sieht vor, dass ABO Wind die in unterschiedlichen Planungsstadien

befindlichen Projekte in den nächsten Jahren ans Netz bringt und dann auch

die Betriebsführung übernimmt. Für die an EZ veräußerten Windkraftprojekte

sowie für weitere 420 Megawatt hat ABO Wind SARL bereits im Vorjahr die

erforderlichen Anträge gestellt, um das bis Ende 2016 maßgebliche

Tarifsystem zu sichern. Es bietet über das Marktprämiensystem eine

inflationsindexierte Einspeisevergütung über 15 Jahre von ca. 80 Euro je

Megawattstunde.

---------------------------------------------------------------------------

06.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

580597 06.06.2017

°