DGAP-News: Cannabis Wheaton Corp.: Cannabis Wheaton stellt Partner Broken Coast Cannabis vor

Cannabis Wheaton Corp.: Cannabis Wheaton stellt Partner Broken Coast Cannabis vor

^

DGAP-News: Cannabis Wheaton Corp. / Schlagwort(e):

Auftragseingänge/Marktbericht

Cannabis Wheaton Corp.: Cannabis Wheaton stellt Partner Broken Coast

Cannabis vor

15.05.2017 / 19:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Cannabis Wheaton stellt Partner Broken Coast Cannabis vor

Cannabis Wheaton Income Corp. stellt ihren Partner Broken Coast Cannabis

Ltd. Vor und hat die CW- und Broken Coast-Transaktion detaillierter

besprochen.

Broken Coast ist ein Produzent von medizinischem Cannabis mit Sitz in

British Columbia, der sich weltweit als einer der führenden Produzenten

hochgradiger Cannabis-Produkte etabliert hat.

Die von Broken Coast entwickelten Clean-Tech-Produktionsverfahren und

Systeme liefern ein Branchen führendes Verhältnis von Ertrag:Gehalt.

Die aktuellen Durchschnittserträge werden bei 1,33 Gramm pro Watt zu All-in

Cost von unter $1,50 pro Gramm optimiert. Bemerkenswerter ist, dass sich der

Ertrag aus 90% AAA Cannabis-Blüten und nur 10% Schnitt zusammensetzt.

Broken Coast erhiet vor Kurzen eine der wenigen 18monatigen ACMPR-Lizenzen,

was ihre solide Vorschrifteneinhaltung demonstriert.

Dean Kauwell, Mitgründer, Director und COO von Broken Coast sagte: "Broken

Coast ist sehr enthusiastisch über die neue Partnerschaft mit Cannabis

Wheaton.

Im Gegensatz zu herkömmlichen VCs bringt das Team bei Cannabis Wheaton viel

mehr als Geld an den Tisch. Sie sind da langfristig engagiert und bringen

einen enormen Wert in die Bereiche Marketing, Produktinnovation, Vertrieb

und Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Bestimmungen.

Broken Coast ist ebenfalls sehr begeistert über die Möglichkeit zur

Beteiligung an dem dynamischen Markt, der durch die Cannabis Wheaton

Plattform geschaffen wird.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Finanzierung durch Cannabis Wheaton

es unseren gemeinsamen Unternehmen ermöglichen wird, unsere Expansion zu

beschleunigen und ein signifikantes Ausmaß einer hochgradigen

Cannabis-Produktion in kurzer Zeit zu erreichen.

Wir schätzen das Vertrauen in uns durch das Team von Cannabis Wheaton und

wir freuen uns auf eine lange produktive und profitable Geschäftsbeziehung."

Chuck Rifici, Chairman und CEO von Cannabis Wheaton, sagte: "Broken Coast

gilt weithin als einer der führenden Produzenten von medizinischem Cannabis

in Kanada und wir sind begeistert, ein Abkommen erreicht zu haben, das uns

erlauben wird, unsere Stärken einzusetzen und auf dem Weltklasse-Produkt und

der Marke aufzubauen, wofür Broken Coast bestens bekannt ist.

Der Vertrauensbeweis vom Team bei Broken Coast ist extrem erfreulich und ich

glaube, dass es eine starke Nachricht an die Branche über die

leistungsstarke Plattform schickt, die wir bei Cannabis Wheaton

zusammengestellt haben."

Laut Konditionen des Abkommens zwischen den Unternehmen wird Broken Coast

einen geplanten Standort zur Ergänzung von Boken Coasts aktuellen Standort

in Duncan, BC, (das neue Betriebsgelände") beziehen. Die Parteien schätzen,

dass das neue Betriebsgelände einen 100.000 Quadratfuß großen oder größeren

hochmodernen Cannabis-Anbaubetrieb (der "Anbaubetrieb") beherbergen wird.

Nach gegenseitiger Zustimmung zum neuen Betriebsgelände und einem

Konstruktionsbudget und Zeitplan zum Bau des Anbaubetriebs werden die

Parteien ein neues Unternehmen ("Newco") gründen, zu 49% im Besitz von

Cannabis Wheaton und zu 51% im Besitz von Broken Coast sein wird. Broken

Coast wird durch Newco einen Antrag für den Anbaubetrieb einreichen, um ein

föderal lizenzierter Cannabis-Produzent zu werden. Cannabis Wheaton wird für

das neue Betriebsgelände zahlen und den Bau des Anbaubetriebs finanzieren

gemäß des vereinbarten Konstruktionsbudgets und Zeitplan.

Broken Coast wird den Anbaubetrieb gemäß der besten Branchenpraktiken

betreiben und die zwei Unternehmen werden die Erlöse aus dem Ausstoß des

Anbaubetriebs auf Basis 49%:51% teilen, 49% davon werden zugunsten von

Cannabis Wheaton sein.

Unternehmen

Aufgrund der großen Anzahl von Investorenanfragen bestätigt das Unternehmen,

dass die 20.309.182 Stammaktien und 20.309.182 Warrants, die von Knightswood

Financial Corp. (der frühere Name von Cannabis Wheaton) gemäß der am 25.

Januar 2017 geschlossenen Privatplatzierung ausgegeben wurden, ab diesem

Datum zur Ausgabe ohne Beschränkung, wie am 23. Februar 2017 veröffentlicht,

qualifiziert sind.

Da sie durch einen am 22. Februar 2017 eingereichten Emissionsprospekt

qualifiziert sind, wurden diese Spezialwarrants am 23. Februar 2017 in

Einheiten umgewandelt, die sich aus Stammaktien und Warrants zusammensetzen

und ab diesem Zeitpunkt nicht der gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten

und einem Tag unterliegen, andernfalls am 26. Mai 2017 enden würde.

Streaming-Partner

Wie bereits bekannt gegeben wurde, schließt Cannabis Wheatons erste Gruppe

von Streaming-Partnern 14 herausragende Unternehmen in sechs kanadischen

Provinzen ein. Die Streaming-Partner sind lizenzierte Cannabis-Produzenten

(LPs) (gemäß der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations

(ACMPR)) und LP-Bewerber. Insgesamt umfassen unsere Streaming-Abkommen eine

zukünftige Kapazität von ungefähr 1.300.000 Quadratfuß von Cannabis-Anbau-

und Produktionskapazität netto Cannabis Wheaton bis Ende 2019 gemäß der

durch die Branche anerkannten Produktionsdurchschnitte.

Laut jedem Streaming-Abkommen wird Cannabis Wheaton nach Erfüllung

bestimmter aufschiebender Konditionen, einschließlich des ausreichenden

Kapitals zu Finanzierung, der Durchführung einer zufriedenstellenden Due

Diligence und des Erhalts der notwendigen regulatorischen Genehmigungen

durch bestimmte Streaming-Partner, den zutreffenden Streaming-Partnern eine

Finanzierung bieten gegen: (i) die Ausgabe einer Beteiligung am

Streaming-Partner in vereinbarter Höhe; und (ii) eine Zuteilung eines Teil s

der Cannabis-Produktion des Steaming-Partners zu einem Fixpreis oder einem

Selbstkostenpreis ("Ertragskomponente"). Die Ertragskomponente wird für

einen definierten Zeitraum sein, der in Abhängigkeit vom Streaming-Partner

zwischen 10 und 99 Jahre liegt.

Tabelle der Partnerschaften, geschätzter zukünftiger Produktion abzüglich

CW-Anteil bei voller Kapazität und CW-Besitzanteil

Annual

Expected Production

Stream Name Province Licensing Stage for CW (Kg) Ownership %1

2368523 Ontario Limited (Curative Cannabis) ON Pre-Affirmation 15,000 46%

Artiva Inc. ON Early-Stage 17,800 16.70%

Beleave Inc. ON Affirmation Letter 15,000 49%2

Broken Coast Cannabis Ltd. BC Sales License 15,000 10%, 49%2

Cannabco Pharmaceutical Corp. ON Pre-Affirmation 5,300 15.30%

Cannahort Agriculture Ltd. NS Pre-Affirmation 10,400 18.20%

CannTx Life Sciences Inc. ON Affirmation Letter 1,980 16%

Evergreen Medicinal Supply Inc. BC Cultivation License 6,600 6.60%

Great White North Growers Inc. QC Affirmation Letter 8,300 17.60%

Green Relief Inc. ON Sales License 115,500 24.45%

Harvest One Cannabis Inc. BC/SK Cultivation License 18,000 49%2

Lotus Ventures Inc. BC Pre-Affirmation 6,000 15.60%

PlanC BioPharm Inc. BC Affirmation Letter 7,000 49%

Sundial Growers Inc. AB Affirmation Letter 5,500 18.35%

1) Dies sind Schätzungen, die auf laufenden Finanzierungen basieren und der

Annahme, dass CW den Streaming-Partnern, die in jedem Streaming-Abkommen

angegebenen Beiträge gegeben hat. Einige Abkommen haben gleitende

Bewertungen, die sich auf die Besitzanteile zum Zeitpunkt der Finanzierung

auswirken können.

2) Dies repräsentiert das Eigenkapital in einem neuen Antrag.

"Early-Stage" (frühes Stadium) deutet an, dass der Antrag des

Streaming-Partners zurzeit intern geprüft wird, um zu bestimmen, ob er

seinen aktuellen Antrag zur Wiedereinreichung gemäß der ACMPR ändern wird,

einen bestehenden LP erwerben oder ein Joint Venture mit einem bestehenden

LP schließen wird, wobei dieser bestehende LP den aktuellen Anbaubetrieb und

damit verbundenes Antragsmaterial des Streaming-Partners verwenden wird, um

einen LP-Antrag gemäß ACMPR einzureichen.

"Pre-Affirmation" deutet an, dass der LP-Antragsteller noch erfolgreich die

"Prüfungsphase" des Lizenzierungsverfahrens absolvieren muss. Nach Abschluss

der Prüfungsphase des Lizenzierungsverfahrens wird Health Canada, einen

"Affirmation Letter" (Bestätigungsschreiben) ausstellen, das unter anderem

Folgendes verlangt, Der LP-Antragsteller muss Health Canada mitteilen, dass

in der geplanten Produktionsstätte alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen

vorhanden, installiert und betriebsbereit sind. Nach Mitteilung an Health

Cabada wird eine Inspektion vor Lizenzvergabe in der geplanten

Produktionsstätte festgelegt.

Webseite

Wir laden die Aktionäre und interessierte Parteien zum Besuch unserer neuen

Unternehmenswebseite ein: http://www.cannabiswheaton.com und die neue

Investor Section http://www.cannabiswheaton.com/investors/

Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX Venture: CBW)

Unterstützt durch ein Team von Industrieexperten ist Cannabis Wheaton das

erste Cannabis-Streaming-Unternehmen in der Welt. Unsere Streams werden die

Produktion unserer Parner aus Kanada einschließen. Diese Partner sind

lizenzierte Cannabis-Produzenten (LP) und LP-Antragsteller. Cannabis

Wheatons Auftrag ist die Erleichterung des reeklen Wachstums unserer

Streaming-Partner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere

kollektive Branchenerfahrung mit ihnen teilen.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte

englische Originalmeldung beachten!

---------------------------------------------------------------------------

15.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

573951 15.05.2017

°