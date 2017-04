DGAP-News: Continental Rubber of America, Corp.: Annual Financial and Audit Report 2016

Continental Rubber of America, Corp.: Annual Financial and Audit Report 2016

26.04.2017 / 12:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Continental Rubber of America, Corp.: Annual Financial Report 2016 as at

December 31, 2016 is now available online

The Annual Financial Report 2016 as at December 31, 2016 of Continental

Rubber of America, Corp. is online available via the OAM Document Search

service of the Luxembourg Stock Exchange.

The OAM Document Search service is available under the following link:

https://www.bourse.lu/regulated-information-oam

This is regulated information according to the publication requirements of

the Transparency Law and related regulations of Luxembourg.

