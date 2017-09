DGAP-News: Ekosem-Agrar mit Umsatzsprung im ersten Halbjahr 2017

Ekosem-Agrar mit Umsatzsprung im ersten Halbjahr 2017

Ekosem-Agrar mit Umsatzsprung im ersten Halbjahr 2017

29.09.2017

* Betriebsleistung überschreitet 100 Mio. Euro-Schwelle (Vj. 71,5 Mio.

Euro)

* Deutliches Umsatzplus in EUR von 62 % gegenüber Vorjahr

* Tägliche Milchleistung bei durchschnittlich 742 t pro Tag (Vj. 601 t)

* Operatives Ergebnis (EBIT) bei 18,8 Mio. Euro (Vj. 19,4 Mio. Euro)

* Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Walldorf, 29. September 2017 - Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche

Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten

Unternehmensgruppe Ekoniva, hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2017 erneut

deutlich gesteigert. Auf Eurobasis erzielte die Gruppe einen Umsatz von 77,8

Mio. Euro (+62 %), währungsbereinigt bedeutet dies einen Anstieg von knapp

30 %.

Begründet liegt die positive Entwicklung im durch staatliche

Investitionszuschüsse begünstigten Wachstum der Ekoniva-Gruppe: Die

Milchkuhherde verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 einen Zuwachs von rund 22

% auf 33.400 Tiere. Gleichzeitig konnte die tägliche Milchleistung im

Vorjahresvergleich um 23 % auf durchschnittlich 742 Tonnen gesteigert

werden. Die Umsatzerlöse aus der Milchproduktion beliefen sich auf 58,8 Mio.

Euro (Vj. 34,2 Mio. Euro) und machten somit rund 76 % des Gesamtumsatzes

aus. Im Ackerbau erzielte die Gruppe einen ebenfalls deutlich gesteigerten

Umsatz von 11,3 Mio. Euro (Vj. 6,9 Mio. Euro). Die Erlöse aus dem Verkauf

von Mastbullen und Schlachtkühen betrugen 6,3 Mio. EUR (Vj. 6,5 Mio. EUR).

Im Ackerbau rechnet die Gesellschaft aufgrund bislang guter

Witterungsbedingungen in den wichtigsten Anbauregionen mit weitgehend guten

Ernteergebnissen. Während bei der Weizenernte mit Rekordergebnissen zu

rechnen ist, war der kühle Sommer für die Entwicklung wärmeliebender

Kulturen wie Soja, Sonnenblumen und Mais eher abträglich, sodass die Erträge

hier voraussichtlich hinter den Erwartungen zurückliegen werden. Dennoch ist

das Management zuversichtlich die gesteckten Ziele in diesem

Geschäftsbereich insgesamt zu erreichen.

Die Betriebsleistung (Umsatz zuzüglich des Bestands an fertigen und

unfertigen Erzeugnissen, biologischen Vermögenswerten sowie sonstigen

betrieblichen Erträgen) überschritt in den ersten sechs Monaten 2017

erstmalig die 100 Mio. Euro-Schwelle. Mit 100,5 Mio. Euro lag sie um ca. 41

% über dem Vorjahreswert (71,5 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen (EBITDA) lag trotz deutlich höherer Aufwendungen für

Material und Personal im Zuge der Investitionstätigkeiten mit 30,8 Mio. Euro

rund 11 % über dem Vorjahreswert (27,8 Mio. Euro). Dies entspricht einer

EBITDA-Marge von 30,7 %. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 18,8

Mio. Euro (Vj. 19,4 Mio. Euro) und erreichte somit eine EBIT-Marge von 18,7

%. Das Ergebnis nach Steuern lag bei 1,7 Mio. Euro (Vj. 4,9 Mio. Euro).

Wachstumsbedingt sowie aufgrund saisonaler Effekte stieg die Bilanzsumme zum

30. Juni 2017 auf 652,0 Mio. Euro (31.12.2016: 615,1 Mio. Euro). Die

Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund von

Investitionstätigkeiten von 399,3 Mio. Euro (31.12.2016) auf 423,3 Mio.

Euro. Das Eigenkapital reduzierte sich leicht von 115,8 Mio. Euro zum Ende

des letzten Geschäftsjahres auf 108,1 Mio. Euro am 30. Juni 2017. Dies

entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,6 % (31.12.2016: 18,8 %). Der

positive operative Cashflow nach Zahlung von Zinsen belief sich im

Berichtszeitraum auf 6,1 Mio. Euro (Vj. 5,1 Mio. Euro).

Auf der Finanzierungsseite hat die Ekosem-Agrar Gruppe im September 2017

eine Umfinanzierung von Bankverbindlichkeiten in Höhe von rund 50 Mio. Euro

mit leicht reduziertem Zinssatz abgeschlossen. Neuer Kreditgeber der Gruppe

ist die Alfa-Bank, eine der größten russischen Universalbanken.

Stefan Dürr, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH:

"Mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in 2017 sind wir zufrieden. Die

Bautätigkeiten an unseren neuen Milchviehanlagen schreiten planmäßig voran,

sodass wir unsere Milchkuhherde wie geplant auf über 40.000 Tiere bis Ende

2017 vergrößern können. Mit der Alfa-Bank als neuem starken Partner an

unserer Seite sehe ich die Gruppe für die zukünftige Entwicklung gut

aufgestellt."

Für das Gesamtjahr 2017 bestätigt Ekosem-Agrar seine Umsatzerwartung von 175

bis 185 Mio. Euro, ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von

65 bis 75 Mio. Euro sowie ein operatives Ergebnis zwischen 45 und 50 Mio.

Euro.

Der Halbjahresbericht 2017 ist auf der Unternehmenswebsite unter

www.ekosem-agrar.de/de/investor-relations/finanzpublikationen.html

veröffentlicht.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der

Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem

Bestand von über 78.860 Rindern (31.08.17) (davon ca. 34.430 Milchkühe) und

einer durchschnittlichen Milchleistung von rund 850 Tonnen pro Tag ist die

Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine

landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 235.000 Hektar und zählt darüber

hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und

Geschäftsführer des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er

Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in

den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine

Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund

5.000 Mitarbeitern an sieben Standorten in sechs Regionen in Russland

vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2016 eine Betriebsleistung von

149,2 Mio. Euro und ein EBIT von 31,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Weitere

Informationen unter: www.ekosem-agrar.de

Kontakt

Adrian Schairer // Ekosem-Agrar GmbH // T: +7 920 449 17 12 // E:

adrian.schairer@ekosem-agrar.de

Irina Schwachhofer // Ekosem-Agrar GmbH // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 //

69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E:

irina.schwachhofer@ekosem-agrar.de // www.ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E:

presse@ekosem-agrar.de

