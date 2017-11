DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care stellt Forschungsaktivitäten auf weltgrößter Konferenz für Nierenerkrankungen vor

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care stellt Forschungsaktivitäten auf weltgrößter Konferenz für Nierenerkrankungen vor

^

DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Fresenius Medical Care stellt

Forschungsaktivitäten auf weltgrößter Konferenz für Nierenerkrankungen vor

01.11.2017 / 18:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Fresenius Medical Care stellt Forschungsaktivitäten auf weltgrößter

Konferenz für Nierenerkrankungen vor

Forscher und klinische Experten von Fresenius Medical Care, dem weltweit

führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit

Nierenerkrankungen, stellen auf der weltweit größten und wichtigsten

Fachkonferenz zur Behandlung von Nierenerkrankungen insgesamt 77

Forschungsarbeiten zu zahlreichen Gebieten vor. An der jährlichen Konferenz

der American Society of Nephrology (ASN) im US-amerikanischen New Orleans

nehmen vom 31. Oktober bis 5. November mehr als 13.000 Ärzte,

Wissenschaftler und Gesundheitsexperten aus über 100 Ländern teil.

"Forschung ist ein Kernelement unserer Arbeit in allen Bereichen, in denen

wir weltweit tätig sind. Praxisorientierte Forschung gehört zu unseren

besonderen Stärken", sagte Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius

Medical Care. "Denn neueste und fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse

sind die Grundlage dafür, immer bessere Produkte und Therapien für

Dialysepatienten zu entwickeln. Das wiederum stärkt unser Kerngeschäft und

unsere Aktivitäten im Versorgungsmanagement."

Als weltgrößter und vertikal integrierter Anbieter von Dialyseprodukten und

-therapien konzentrieren sich die Forschungs- und Qualitätsinitiativen von

Fresenius Medical Care auf sieben wesentliche Handlungsfelder:

- Systematische Verbesserung von Behandlungsergebnissen durch den Einsatz

wissenschaftlicher Methoden und Technologie

- Förderung qualitätsorientierter Versorgungsmodelle ("Value based care")

- Nutzung datenbasierter Prognosemodelle zur Unterstützung ärztlicher

Therapieentscheidungen und zur Verbesserung von Behandlungsergebnissen

- Untersuchung des Einflusses einer frühzeitigen und patientengerechten

Aufklärung über Behandlungsalternativen auf medizinische Ergebnisse

- Förderung koordinierter, ganzheitlicher Therapien

- Verbesserung des Knochenstoffwechsels bei Nierenerkrankungen

- Identifizierung und Analyse sozialer Einflussfaktoren auf die Gesundheit

und auf klinische Maßnahmen

"Alle unsere Forschungsaktivitäten haben eines zum Ziel: die Behandlung und

damit auch die Lebensqualität von Dialysepatienten zu verbessern", sagte

Franklin W. Maddux, Chief Medical Officer und Executive Vice President of

Clinical and Scientific Affairs von Fresenius Medical Care Nordamerika. "Das

gelingt uns, indem wir die Sicht und die Erwartungen unserer Patienten

einbeziehen und mit den Erfahrungen im klinischen Alltag und den neuesten

wissenschaftlichen Erkenntnissen verbinden."

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.690 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 315.305 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein

Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus.

Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New

York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen.

Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten

Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und

Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und

Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius

Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

01.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525

Fax: +49 (0) 6172- 609 2301

E-Mail: ir@fmc-ag.com

Internet: www.freseniusmedicalcare.com

ISIN: DE0005785802

WKN: 578580

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

624213 01.11.2017

°